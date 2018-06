CUANALO “Querétaro, panorama positivo para Anaya”

Noticias Gerardo Cuanalo, coordinador estatal de la campaña de Ricardo Anaya, mencionó que los ataques en contra del candidato de la coalición Por México al Frente, a la Presidencia de la República, no son de ahora, vienen desde hace casi 40 días y lo calificó como un montaje político.

Lo anterior al referirse a las acusaciones de Ernesto Cordero y los ataques en redes sociales.

“No es no hecho nuevo, esto lleva casi 40 días es un montaje político en contra de Ricardo, pero en estos 40 días no ha habido ninguna acción de parte de la procuraduría no ha habido ninguna acción concreta, lo que es una acción clara del PRI Gobierno”.

Señaló que el candidato del PRI está totalmente desfundado, lo único que hace es atacar y esto es hacerle el trabajo a Andrés Manuel López Obrador, ese fue el pacto y se está consolidando.

“El pacto entre Andrés Manuel y el PRI gobierno donde hay una descalificación abierta en contra de Ricardo y qué bueno, estoy seguro que van a seguir, ya hay indicios muy claros que en vez de perjudicar a Ricardo lo empiezan a fortalecer”.

Asimismo apuntó que se observa un panorama positivo en Querétaro a favor de Ricardo Anaya, quien va a respaldar las propuestas de los candidatos locales, ya que tiene un diagnóstico de los problemas y conoce viene el estado, por lo que hará planteamientos y acciones claras.

En cuando si vendrá a Querétaro Ricardo Anaya, mencionó Gerardo Cuanalo que al momento nos e ha definido el tema de la agenda, sin embargo es probable que venga a algunos cierres, pero todavía se está contemplando el tema.

Para finalizar, dijo que el candidato a la Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente se disculpó al no poder asistir por razones de agenda todos los días.

