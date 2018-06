NAVA “Se creará Universidad Municipal en Línea”

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El candidato a presidente municipal de Querétaro por el PAN, PRD y MC, Luis Bernardo Nava Guerrero, prometió crear la Universidad Municipal en Línea, la cual tendrá como objetivo brindar una herramienta de educación superior para quienes han interrumpido sus estudios; a lo cual se sumará un programa de certificación de estudios de secundaria y preparatoria.

“Justamente es que el municipio genere una plataforma tecnológica, como vamos a poder el internet al alcance de todos como un servicio público y ya vamos a tener esa infraestructura, pues vamos a desarrollar la Universidad Municipal en Línea”.

Las certificaciones, dijo, serán emitidas por las propias universidades y las carreras que se ofertarán, dependerán de la demanda ciudadana y si lo que se demanda no existe en las instituciones locales, se buscará a universidades nacionales e internacionales.

“(Es) una plataforma tecnológica en donde las universidades que tienen programas en línea, puedan ofrecerlos a través de esta plataforma y las universidades que no los tengan, nosotros poder apoyar, financiar el desarrollo de estos proyectos para que puedan ofertar esos programas en línea”.

La intención, indicó, es que pueda empezar a ofrecer estudios a partir del primer semestre del 2019 y los estudiantes podrán llevar su propio ritmo en el desahogo del programa educativo.

También habrá becas de diferentes porcentajes e incluso podría llegar al cien por ciento, dependiendo de la necesidad del estudiante.

Además se establecerán centros de estudio, en donde los estudiantes donde podrán recibir asesorías y una computadora.

“Vamos a facilitar espacios, centros de cómputo con asesores y facilitadores para que las personas puedan ir a estudiar, quien no tenga la computadora en su casa o para quien no se le dé el autodisciplinarse y estudiar en casa”.

Nava Guerrero indicó que este programa está enfocado en atender a jóvenes que por alguna situación personal o familiar dejaron de estudiar o para quienes no han logrado ingresar a la UAQ.

“Hay muchas señoras, principalmente porque eso era como la costumbre, que sus papás les dijeron ´no, no, tú nada más hasta la secundaria o hasta la prepa´ y ya no les permitieron continuar con sus estudios ¿Por qué no vamos a darles la oportunidad para que puedan continuar sus estudios?”.

Comentarios

comments