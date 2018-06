LAMENTABLE QUE SERVICIOS BÁSICOS NO ESTÉN GARANTIZADOS PARA TODOS: LM

Noticias “En un mes de campaña, he recorrido el 70% de las comunidades y colonias del distrito XIII y he escuchado el sentir de los habitantes quienes me han manifestado las necesidades que tienen como son: la falta de agua, luz, drenaje, transporte, la grave carencia alimentaria, la falta de oportunidades laborales y la inseguridad”, señaló Lety Mercado Herrera.En rueda de prensa, la candidata del PRI a diputada local por el XIII Distrito, dijo que es lamentable que los servicios básicos no estén garantizados para todas las personas, y que aún existan comunidades en el Distrito XIII, que no tienen acceso a lo más elemental, que es el agua potable, lo que pone en riesgo la vida y la salud de las familias que ahí habitan.

“Estoy convencida que si fortalecemos el bienestar de todos los integrantes de las familias, impulsamos la seguridad alimentaria y garantizamos los derechos humanos de todas las personas, lograremos abatir estas condiciones desfavorables”, aseguró Mercado Herrera.

Por lo anterior, dijo, los ejes en los que he enfocado mi campaña son: el bienestar de las familias, el apoyo y fortalecimiento al campo y el impulso de los derechos humanos.

Explicó que su primer eje, el bienestar de las familias, se comprometió a la creación de la defensoría jurídica gratuita para las familias, donde de brindará asesoría y representación legal gratuita a las mujeres, hombres y adultos mayores que se encuentran en desventaja social y que no cuentan con esta protección legal en beneficio de sus familias.

En lo referente al apoyo y fortalecimiento al campo, expresó que siendo el Distrito XIII zona rural, donde habita prácticamente el 20% de la población total del municipio de Querétaro, su principal preocupación es fortalecer a los productores, para que trabajando en conjunto, las familias tengan acceso a alimentos en cantidad y calidad adecuada.

“Es un gran reto, si apoyamos a los productores locales, fortalecemos a nuestra economía y así nos beneficiamos todos, por eso debemos integrar a las políticas públicas y a todas la expresiones, que hacen que el campo hoy sea el motor del crecimiento de la economía en México”.

Mi compromiso es impulsar tierras productivas, es prioritario que quienes tengan tierras sean productivas y accedan a los recursos necesarios, para ganar más por su trabajo.

En cuanto a los derechos humanos afirmó que se debe seguir trabajando para generar condiciones igualitarias, que le permita a todas las personas alcanzar su desarrollo pleno, por ello, su compromiso es asegurar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

“Mi trabajo ha sido y será totalmente incluyente, seré la voz de las y los ciudadanos en el congreso, y ellos serán quienes evaluarán mi trabajo, estoy segura que escuchando y decidiendo juntos construiremos un Querétaro seguro, próspero y de oportunidades para todas y todos”, aseguró Leticia Mercado Herrera.

En su momento, el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, Eduardo Orihuela Estefán, reiteró su apoyo a Leticia Mercado Herrera, a sus propuestas, sin duda alguna, dijo, el gran reto hoy es generar confianza, los ciudadanos han perdido la confianza en general en los políticos, la confianza tiene dos ingredientes básicos que permiten a la ciudadanía confiar en ellos, primero debe de haber un dialogo transparente y claro; y segundo es congruencia, lo que se dice se tiene que hacer.

“Lety Mercado ha mostrado que habla con la verdad y que no tiene miedo a decir las cosas como son, estoy seguro que refrendará la voluntad popular y la hará llegar al Congreso, yo confió plenamente en ella y estoy seguro que los electores del Distrito XIII pueden confiar en ella”.