DESTACA LA UAQ EN OLIMPIADA NACIONAL

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias En la 8° Ol imp i a d a Nacional de C o m e r c i o Exterior, 12° C o n c u r s o Nacional de Casos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el Maratón Nacional del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, alumnos de la Licenciatura de Negocios y Comercio Exteriores de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) destacaron por sus conocimientos.

El director de la Facultad de Contaduría y Administración, Arturo Castañeda, dio a conocer que en la 8° Olimpiada Nacional de Comercio Exterior el campus de San Juan del Río obtuvo el primero, segundo y tercer lugar, al igual que en el 12° Concurso Nacional de Casos del ITESM, mientras que en el 9° Maratón Nacional del Consejo Mexicano de Comercio Exterior se obtuvo el quinto lugar.

“Esto muestra que San Juan del Río tienen una capacidad impresionante en alumnos y maestros.

No se trata del resultado de algunos buenos estudiantes, sino que es una cuestión generalizada.

Hay muchas universidades que dan la Licenciatura de Negocios y Comercio Exterior, y en esto la UAQ destacó”, agregó.

En el caso de la 8° Olimpiada Nacional de Comercio Exterior, en el que compitieron 20 universidades, quienes acreditaron los exámenes con mejores resultados fueron los sanjuanenses Aldo Sánchez (tercer lugar), Karen Martínez (segundo lugar) y Pedro López (primer lugar).

En el 12° Concurso Nacional de Casos del ITESM, una empresa (Michelin) planteó un caso real sobre logística para presentarlo a estudiantes con el fin de proponer una solución, del cual resultaron ganadoras Paola Téllez, Monserrat Gutiérrez, Lizeth Gómez y Michel flores.

Mientras que los acreedores del quinto lugar en el del Maratón Nacional del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, en el que participaron 36 universidades, fueron Michel Flores y Diego Martínez.

Comentarios

comments