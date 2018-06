Aspirantes independientes se suman al proyecto de Adolfo Ríos.

Por Rubén Pacheco

Elvira Dorantes Martínez y Roberto Alejo, excandidatos a una regiduría por la fórmula de Luis Gabriel Osejo, rechazaron que su apoyo a Adolfo Ríos se deba dádivas económicas o por algún cargo.

Ante las acusaciones de Luis Gabriel Osejo, en el sentido de que fueron convencidos por gente cercana a Adolfo Ríos para unirse a su campaña, a cambio de dinero, ambos rechazaron de manera tajante esa versión.

Pese a los dichos del independiente, dijeron que no caerán en provocaciones y a pesar de ello no van a atacarlo.

“Eso que está haciendo: denostar nuestra persona, no se vale porque nosotros le pusimos todo el empeño. Fue mucho trabajo, fueron muchos días, ocho meses de trabajo que no debería hablar de esa manera, porque nosotros no estamos hablando mal de él”.

De acuerdo con Elvia Dorantes, su estructura de apoyo abarca al menos 22 colonias en distintas delegaciones municipales. Mientras que la renuncia ante la autoridad electoral la hicieron el lunes pasado.

