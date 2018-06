CANDIDATOS OPACOS; DE 131, SÓLO 5 AL CORRIENTE: INE

Noticias Ante reportes en blanco sobre aportaciones de militantes y simpatizantes, listados de proveedores con operaciones superiores a las 500 UMAs, avisos de contratación y agenda de eventos políticos, en el aparto de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la Vocal Ejecutiva en Querétaro, María del Refugio García, señaló que son los candidatos quienes se tienen que poner las pilas, pues “si no lo hicieron durante 90 días, 3 días no les van a alcanzar”.

La vocal ejecutiva recordó que todos los candidatos están obligados a rendir cuentas de sus gastos de campaña, ingresos y egresos, y lo ideal sería que lo hicieran de manera diaria, pero realmente son muy pocos los que llevan este proceso de manera ordinaria.

En el caso de los diputados locales, de los 131 candidatos en todo el estado, solamente 5 son los que han realizado estas acciones al día; Alejandro Arteaga Cabrera, del PRI, Eric Salas González y Manuel Velázquez Pegueros de Acción Nacional y los independientes Noé Saldaña Sánchez y José Aquileo Arias González.

Además de que hay quienes solamente han reportado haber gastado 5 mil 800 pesos.

“Lo ideal para nosotros es que lo estén haciendo de manera diaria, para que en un momento dado cuando concluyan las campañas electorales, ellos tienen un término de 3 días a más tardar para presentar ya su informe definitivo”, pues en caso de no tener las cuentas claras para el 1 de julio, se repartirán requerimientos que tendrán que contestar.

Excusas, dijo, para no rendir cuentas en el sistema de fiscalización no hay, pues el INE tiene un enlace de fiscalización que de manera constante atiende dudas y fallas técnicas con el propósito de que no haya impedimentos para que los candidatos realicen su rendición de cuentas.

Además de que aseguró que los candidatos a través de sus órganos de administración han tenido capacitaciones, y para evitar la demora manejando papel y remitirlo a las instalaciones, se implementó este sistema de fiscalización, con la finalidad de alimentar de manera diaria y no esperen hasta concluir la campaña.

