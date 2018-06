Rendirá hoy primer informe el Sistema Estatal Anticorrupción

POR PAULINA ROSALES Noticias Este lunes se celebrará el primer informe del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.

Esto a casi un año, de la entrada en vigor de este sistema en Querétaro en junio del 2017.

La conformación del sistema obedece a la integración de un organismo a nivel nacional que combata la corrupción en el país.

Para esto, de acuerdo con la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, aprobada por el Congreso local, se deberán de crear tres organismos: un comité de selección que designará a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y por último, un Comité Coordinador integrado por funcionarios públicos y por el presidente del CPC.

Pablo Reynoso Mendoza, presidente del CPC, afirmó hace algunas semanas, que este sistema muestra avances en su operatividad, así como en temas de educación y de corrupción policial.

Durante este primer informe, el presidente del CPC deberá de emitir recomendaciones a los organismos gubernamentales.

Una de ellas, adelantó es un llamado para que durante este año electoral, las transiciones de las administraciones municipales y en el Congreso local sean transparentes y con apego a la rendición de cuentas.

Por su parte, la presidenta del Observatorio Ciudadano de Querétaro (OC) Yamilé David Gallegos, opinó por el contrario, que a un año del arranque en el Sistema Anticorrupción, aún se desconoce los avances que ha tenido.

“La evaluación es que no sabemos los resultados del sistema porque justamente no se ha informado las actividades que se han hecho (…) lo único que sabemos es que sacaron un plan de trabajo, que de hecho está público; pero no sabemos cuál ha sido el avance. Sabemos el plan de trabajo, pero no las acciones del mismo”, subrayó en su momento.

Asimismo, durante este mes de junio se deberá de designar a dos nuevos integrantes: un nuevo miembro que durará cinco años y uno más, que sustituirá a Darío Malpica Basurto, quien dejo este cargo para integrarse a la campaña de Luis Bernardo Nava, candidato por el PAN a la presidencia municipal de la capital.

