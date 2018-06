PÉREZ “En tres años entre 75 y 95 por ciento de obras”

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias El candidato a la presidencia municipal por parte de la coalición Por un Querétaro Seguro, Francisco Pérez Rojas, señaló que, en caso de verse favorecido por el voto el próximo 1º de julio, la aspiración es concluir con el 75 o 95 por ciento de las obras que propone realizar durante sus tres años de gobierno.

La semana pasada, el candidato presentó su Propuesta de Obra 2018- 2021 y dijo que ya la entregó a cámaras y colegios especializados en el tema de la construcción, para que revisen los proyectos y los avalen.

Aseguró que esto será lo que les permita en tiempo y forma cumplir con las obras que propone realizar a lo largo de tres años.

“No sabemos qué tanto nos vaya a alcanzar, pero tenemos que lograr entre el 75 y 95 por ciento de las obras.

Las hemos ido a entregar a los colegios para que lo valoren.

Cuando tengamos el proyecto ejecutivo y que ganemos la elección, destinaremos un diez por ciento del presupuesto de obra para el banco de proyectos” declaró.

Pérez Rojas opinó que la administración de Marcos Aguilar no tuvo ese acercamiento con las cámaras y colegios, y por esa razón muchas se retrasaron, como en el caso de la obra de Ezequiel Montes, y algunas otras no están concluidas a la fecha.

Aseguró que en caso de llegar a la presidencia municipal realizará puras obras planeadas y que beneficien a la ciudadanía.

“Fue una serie de ejecución de obras de ocurrencia, no fueron obras planeadas que beneficien a la ciudadanía, fueron obras que tardaron mucho y no estuvieron avalada por ningún colegio o cámara, y en las que claramente no hubo ninguna licitación.

Y es lo mismo que está haciendo Luis Bernardo Nava, que se ha reunido con empresarios para comprometer la obra en los próximos tres años” enfatizó.

El candidato añadió que no hay razón para pensar que los especialistas no avalen los proyectos presentados en su propuesta de obras, ya que son proyectos que atendería alguna necesidad de la ciudadanía.

“Finalmente vamos a hacer las cosas de manera transparente; no las avalan cuando no los toman en cuenta, cuando son ocurrencias o imposiciones.

Si desde el principio firman y avalan el proyecto, la ejecución no tendrán problema en entregar la obra”.

MEJORARÁ LOS TIANGUIS Por otra parte, el candidato visitó este domingo el tianguis del Tepetate y recordó que entre sus propuestas está la de dignificar los tianguis en el municipio, sobre todo algunos que tienen entre 15 y 20 años y que son tradicionales en la ciudadanía.

Expresó que la idea es que los comerciantes tengan mejores condiciones.

“Vamos a mejorar todo el tema de los tianguis.

Me refiero a dignificar en el sentido de que tengan puestos dignos, acceso y que puedan circular personas con discapacidad; que tengan una manera segura de ejercer el comercio y que la gente que vengan también esté segura” declaró.

“Buscaremos hacer un programa y dignificar todos los puestos, mejorar las lonas, ubicar un lugar en donde podamos poner unos baños y que la gente que venga pueda estar tranquila.

En los días que haya tianguis, tener policías para que haya vigilancia dentro del tianguis, no solamente una patrulla, sino que haya policías circulando” señaló.

Añadió que los delegados serán los encargados de coordinar estas acciones y de manejar el tema de los tianguis al interior de sus delegaciones, para que en las diferentes colonias tengan programas específicos para los días en los que se ponen los tianguis.

