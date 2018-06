MAGALLANES“No se dejen engañar, su voto vale más que falsas promesas”

Noticias Esaú Magallanes, candidato a Diputado Federal de la coalición Por México al Frente por el Distrito II, advirtió a la población no dejarse engañar por aquellos que con tal de obtener el voto prometen que resolverán todo y les pidió tomar en cuenta que todo proyecto de gobierno o legislativo toma un tiempo, pero los resultados se dan cuando se hacen con conocimiento real de las necesidades de la gente.

Durante un recorrido en las comunidades de La Estancita y Los Frailes, el candidato de la alianza entre PAN, PRD y Movimiento Ciudadano dijo: “Dicen que van a arreglar todo de un día al otro, que ya saben cómo hacerle, entonces, no le crean a esa gente, no se crean de esa gente que dice que va a arreglar todo de un día al otro, nos es posible y que aunque vengan no los engañen, también sé que otros andan dando verduras, andan dando cubetas, si ustedes creen que eso vale el futuro de nuestros hijos, también de mis hijos, para los próximos tres años, yo creo que no; vamos a hablar de frente, somos gente de trabajo y sabemos cómo hacer las cosas”.

Entre las propuestas que Esaú Magallanes comentó con los habitantes de las comunidades está el gestionar recursos para allegar presupuesto a los presidentes municipales del Distrito II con el fin de multiplicar la obra realizada hasta el momento, así como detonar la segunda zona metropolitana de Querétaro con la atracción de más inversiones a la región.

“Tenemos que traer empresas que paguen bien, empresas que sean responsables con la sociedad, que no contaminen, que no chupen agua, eso y muchas cosas más, es muy importante que vean aquí la continuidad”, sostuvo.

