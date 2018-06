LA MÚSICA TAMBIÉN DEBERÍA SER REGULADA: OCHMANN

NotimexCualquier tipo de contenido ya sea musical, de actuación o producción debería ser regulado y clasificado como las entradas al cine a fin de proteger a menores, aunque los padres también deben cumplir con su obligación, opinó el actor Mauricio Ochmann.

Hace unas semanas el actor de la serie “El Chema” dio a conocer el fin de su participación en esta producción tras reflexionar por lo que este tipo de historias estaba causando a menores de edad y en especial a sus hijos.

“Me di cuenta que este tipo de historias solo están haciendo apología del delito y no hay una lección a la sociedad, sino que terminan siendo mostrados como superhéroes y no quise seguir siendo partícipe de esto”, declaró en entrevista con Notimex.

Ochmann consideró que por esa razón música como el reggaetón, que denigra a las mujeres y que es escuchada por menores de edad a todas horas o en escuelas, debería ser controlada y clasificada como en los cines.

“Hay ciertas cosas que se deben de cuidar y en lo personal he escuhado unas rolas del reggaetón y que digo ‘qué onda con la letra’ y por eso digo que no solo ellos sino también nosotros como artistas tenemos una responsabilidad de lo que hacemos junto con los límites que deben poner los padres de familia”, apuntó.

“Todos tenemos que poner nuestro granito de arena y barrer el lado de nuestra calle.

Lo que haga dentro de mi trinchera es lo que va a cambiar.

Creo que nadie va a venir a solucionar la vida desde la presidencia, esa la vamos a cambiar nosotros haciendo lo que nos corresponde”, enfatizó.

“En casa con la familia, con la comunidad, ahí viene el cambio, sobre la pregunta de qué estás haciendo para ser mejor ser humano y hay que entender que para que el cambio venga este tiene que ser desde dentro hacia afuera y no viceversa”, indicó.

El actor mexicano forma parte de una campaña en Estados Unidos en donde se han sumado líderes políticos y activistas como Dolores Huerta, en donde piden que se reinstale en California la ley de Muerte con Dignidad a pacientes con enfermedades terminales, medida que solo es aceptada en cinco estados.

Esa medida que habia sido puesta en vigor en California en junio de 2016 y permitió que más de 100 pacientes con enfermedades terminales pudieran recibir un coctel de medicamentos letales a fin de tener una muerte asistida, fue suspendida por un juez de Riverside y quedó sin efecto.

Ochmann, quien ha sido activista a favor de la medida desde hace cuatro años, fue entrevistado al visitar en Burbank al estadunidense Matt Fairchild, quien padece un cáncer terminal y ya había dicho a su familia su decisión de tener muerte con dignidad, pero tras la resolución del juez su deseo ya no podrá ser cumplido.

“Lo estamos apoyando con la fundación CompassionandChoices.

org y estamos redoblando esfuerzos para que se sumen más personas, líderes y organizaciones y que la gente ingrese al sitio y comparta sus historias sobre esta realidad y para que se vuelva a reactivar”, insistió Ochmann.

“Estamos redoblando esfuerzos para que la vuelvan a activar, para que todos esos enfermos tengan esa opción médica de fin de vida.

A mí me parece que es algo que debería existir en todos lados, tener la opción de decir ante el dolor de una enfermedad terminal, si ya me quedan seis meses o menos de vida, se vuelve insoportable para mí o la familia”, dijo.

“Tener la opción me gusta recalcarlo no es una obligación es una opción, hay gente que por creencias no quiere entrarle hasta el final y que se los lleve la enfermedad, hay gente que quiere la opción y decir ‘hasta aquí llegué, ya me dijeron que es terminal y me quedan seis meses de vida, quiero una muerte digna’”, agregó.

“Estamos tan acostumbrados a celebrar la vida, pero no celebramos la muerte que es una etapa más, un proceso más de la vida misma el tener esa opción, de hecho el no estar estresado en tener esa opción te hace tener un poco más de calidad de vida al final”, aseguró.

“Vine a visitar a Matt que está batallando desde hace varios años con varios melanomas.

Me contó su historia y me dice que él ya tenía esa opción, ya la había platicado con su médico, le habían dado la prescripción, ya estaba tranquilo tenía su plan B para cuando llegaran sus últimos seis meses de vida”, señaló.

En lo profesional, Ochamnn compartió que el 3 de agosto estrenará en México y en septiembre en Estados Unidos su más reciente película “Ya veremos”, al lado de la actriz Fernanda Castillo, un drama en donde un matrimonio en disputa es sacudido cuando su hijo empieza a perder la vista.

