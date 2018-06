Móvil Qrobús, sin acuerdo aún con operadores: JLA

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Ante cuatro demandas laborales de operadores del sistema de transporte colectivo, la representación jurídica de la empresa concesionaría “Móvil Qrobús” está sin ofrecer una solución para concluir con el conflicto laboral en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

El titular de la Secretaría del Trabajo del Poder ejecutivo, José Luis Aguilera Rico, manifestó que en las cuatro audiencias celebradas hasta ahora es inexistente una propuesta de negociación por parte del patrón.

“No ha dado solución la gente de Móvil Qrobús.

No es tema de los trabajadores, sino qué Móvil Qrobús no les ha ofrecido algo a los trabajadores, por ello, las demandas y las audiencias, porque cada vez que vienen no tiene una respuesta”, dio a conocer.

De manera general se trata de tres demandas laborales por presunto despido injustificado y una más de un operador qué reclama la falta de pago.

La defensa del patrón (empresa Móvil Qrobús) la sigue un abogado privado, mientras que en el caso de los operadores del transporte público se trata de abogados laboralistas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

“Sí ellos alegan despido injustificado y buscan su reinstalación.

Seguimos avanzando en las audiencias.

Vamos bien con lo qué tiene que ver con Ley Federal del Trabajo”, declaró.

José Luis Aguilera Rico aseveró qué desde la ST se buscará el dialogo en conflictos laborales, en apego a la Ley Federal del Trabajo.

