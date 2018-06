CASIMIRO BECERRA “EL ALZADO”

POR LUIS MONTES DE OCA Noticias Los campesinos van deshilando la historia, hablan de uno de sus héroes, de un alzado, no tienen precisas las fechas, pero vibran en esa sombra de buganvilia en el patio de la casa de Pueblo Espinoza: “se llamaba Casimiro Becerra y lo mataron a la mala”.

En Santa Rosa Jáuregui, en la comunidad de Casa Blanca, cerca del Bordo las Campanas cinco a seis campesinos, dos de ellos octogenarios: Dionicio Bárcenas y Salazar Suárez, parecen vivir esos días, cuando Casimiro Becerra defendía a los campesinos y estaba en contra del gobierno y de los ricos, cuando luchaba por la patria, tal vez en el primer tercio del Siglo XX.

Con pasión y el sol pegado a la piel, con el rostro con los surcos de la edad, bajo un sombrero de palma y su bastón, Dionicio cierra los puños, aguza la mirada y cuenta que él (Casimiro Becerra) se escondía en el monte, en el Cerro del Barrero y bajaba por las noches para conseguir comida, porque lo “traiban azorrillado”.

Recuerda que su padre fue uno de sus soldados y que él sabe dónde mero lo mataron, en el Bordo del Valle, en La Palmita.

También comenta que hay un corrido a Casimiro Becerra, pero que no lo recordaba en ese momento.

Mientras Dionicio habla, el grupo bajo la buganvilia va haciendo aportaciones, coinciden en la forma en que lo mataron y asevera Dionicio: “lo mataron a la mala… a lo mero derecho, no le hubieran hecho nada”.

Afirman que mandaron a una dama, lo emborracharon y lo emboscaron.

Luego —brillan los ojos de coraje, sienten aún al paso de las décadas al personaje— le cortaron la cabeza y se la llevaron a colgarla en el Jardín Zenea, en el centro de Querétaro.

“La colgaron para que la gente tuviera miedo, para que no se alzaran, apunta Pueblo Espinoza, quien agrega: la cabeza se la llevaron a México y la tienen en un museo” Dionicio Bárcenas, Salazar Suárez, José Rosario Suárez, Roberto Mendoza, Pueblo Espinoza, Roberto Mendoza y León, conocen la historia por tradición oral, saben que Casimiro no defendía solamente a los campesinos, defendía a la patria, no era hombre que la vendiera como los políticos de ahora, que venden a la patria, venden el petróleo, nuestras tierras baratas a las trasnacionales, por eso le mocharon la cabeza y la exhibieron para que la gente tuviera miedo y no se alzara.

Al preguntárseles si había parientes de Casimiro Becerra, afirman, pero Dionicio comenta: Hay familiares, pero ya son retoños, ya no son originales, porque ya todos se murieron.

Lo mataron en el Bordo del Valle en La Palmita, yo les puedo decir donde estaba, donde lo traicionaron, por eso… no hay que confiarse de las mujeres.

