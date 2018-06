NINGUNA DENUNCIA AQUÍ POR INCUMPLIMIENTO DE FONACOT

POR PAULINA ROSALES Noticias La delegación federal de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social en Querétaro (STPS) hasta el momento no ha impuesto sanciones a ninguna empresa por no afiliar a sus empleados ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).

Viviana Barbosa, delegada de STPS, refirió lo anterior, al subrayar, que ningún trabajador ha presentado una queja referente a la falta de esta prestación social.

“No tengo hasta el momento, ninguna denuncia o queja referente a esta prestación.

Tampoco he impuesto alguna sanción por este motivo”, mencionó.

De acuerdo con el Fonacot en Querétaro, de más de 23 mil centros de trabajo hasta este mayo, cinco mil 731 empresas están afiliadas al Fonacot, y alrededor de 18 mil no cumplen con la obligatoriedad de afiliación de sus trabajadores.

De acuerdo con la delegada de la STPS, pudieran darse casos donde unidades económicas locales no cumplan con el registro del Fonacot.

“Yo no tengo el dato de que algún trabajador se haya inconformado, puede ser que algunas unidades económicas, que no sean de carácter federal, sino que son de carácter local, puede ser que no cuenten con el registro ante el Fonacot”, agregó.

Cabe recordar, que a partir de la reforma laboral de noviembre de 2012, se estableció la obligatoriedad de afiliación a los centros de trabajo.

En este sentido, según datos del Fonacot, a nivel nacional alrededor de 318 mil 570 empresas han afiliado a sus empleados.

Esta prestación proporciona a los trabajadores créditos, así como un seguro por pérdida de empleo que cubre el pago de seis cuotas o el total de la deuda en caso de fallecimiento, incapacidad, invalidez total o permanente.

En este sentido, Barbosa instó a los trabajadores que no cuenten con esta prestación a acudir a la delegación de la STPS para hacer válido este derecho.

“Si existe alguna persona que desea manifestar que están siendo vulnerados sus derechos, nosotros atendemos a través de una inspección de condiciones generales de trabajo para garantizar que esta prestación, obligación patronal sea cumplida”, acotó.

Las sanciones a las que podrían hacerse acreedoras las empresas, que no otorguen la garantía de un crédito a sus empleados, dijo, podría ir desde 250 a 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); es decir, de 20 mil 150 pesos a 403 mil pesos.

Comentarios

comments