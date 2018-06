RÍOS “Los que han estado no han sido transparentes”

POR RUBÉN PACHECO Noticias En su participación en el debate organizado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Adolfo Ríos, candidato De la coalición “Juntos Haremos Historia” para la alcaldía de Querétaro, dijo que tiene ventaja sobre sus contendientes al no haber participado en la política “No tengo nada que ver con la política, tengo un propósito claro de servir atendiendo el clamor de la sociedad que quiere un cambio… hoy los habitantes de Querétaro piden un cambio en el gobierno municipal, porque quienes han tenido cargos como servidores públicos en el pasado reciente y la posibilidad de transparentarlo todo, no lo han hecho”.

Por ello cuestionó a sus rivales que han participado de la administración pública y que en su momento como servidores públicos no transparentaron nada. “En el tema de corrupción, que ofende tanto a los ciudadanos, debemos dar el ejemplo a partir de lo que cada uno ha hecho en las responsabilidades que ha tenido. Quienes han estado en cargos de gobierno con la posibilidad de transparentar y cambiar absolutamente todo, y no lo han hecho, no pueden hoy venir a defender lo indefendible”. Adolfo Ríos expresó que hoy hablar de política es hablar de corrupción, impunidad, mentiras y promesas no cumplidas, por lo cual su gobierno trabajará de una manera diferente a la política.

“Hay mucha gente que confía en nosotros y sabemos perfectamente que podemos gobernar con absoluta transparencia e integridad”. El candidato de Morena, Encuentro Social y PT propuso que como presidente municipal fomentará la igualdad de circunstancias para los ciudadanos, con respeto absoluto a todos los grupos de la sociedad. En su oportunidad criticó el desmedido cambio en usos de suelo en zonas protegidas, realizado por la actual administración municipal. “Hoy se han dado 30 cambios de usos de suelo en zonas protegidas, 11 de ellos en los últimos días y eso no puede suceder más. La gente se tiene que enterar de todo lo que hace o autoriza el Ayuntamiento”. “Una vez que ganemos, uno de los primeros momentos será reunirme con la Rectora Tere García Gasca, porque vamos a estar de lado de la UAQ, no en fotos o con porras, sino en los hechos y compromisos reales que beneficien a todos los universitarios”.

