MATEOS/ FOTÓGRAFO/RÍOS “Yo nunca le he dicho que me voltee a ver”

POR RUBÉN PACHECO Noticias El escenario, la c o l o n i a Pe ñ u e l a s .

Adolfo Ríos parado con las manos en la cintura y la mirada hacia el horizonte, dos niños a su derecha subidos en un muro con la vista a cualquier parte; a su izquierda dos mujeres, una sostiene a una niña, ambas ven lo se deduce es un campo de futbol.

Esa es la foto predilecta de Diego Mateos, fotógrafo oficial del candidato.

Gracias a la puntualidad del candidato, el fotógrafo pudo captar el momento en una pequeña cancha de futbol en Peñuelas, Adolfo esperaba que la gente se reuniera, en tanto que él se quedó a observar el partido de unas mujeres.

En ese momento nadie de su equipo lo acompañaba, mientras que a su alrededor los niños jugaban sin dimensionar que estaban al lado de uno de los mejores porteros que ha tenido el futbol nacional, pero para Diego esa fue la oportunidad de hacer una de sus fotos más significativas.

Aunque se turnan los horarios, el equipo de fotógrafos del candidato lo componen dos personas, Diego y Jonathan Escamilla.

De acuerdo con Diego, su compañero de profesión es la otra mitad del equipo, juntos se complementan de manera perfecta.

Diego es un fotógrafo joven de origen queretano, su formación como periodista la obtuvo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México, lugar a donde viajó en el 2008 para estudiar.

Al terminar la carrera se le abrieron las puertas del periódico Excélsior, donde trabajó como fotoperiodista durante cuatro años.

Posteriormente ganó una beca del Fonca, con la cual realizó un proyecto sobre migrantes en Estados Unidos.

Al volver a Querétaro se incorporó al periódico AM, donde estuvo seis meses, ahí conoció a su compañero y amigo, Jonathan, con quien compartió su gusto por la fotografía, lo que los llevaría a trabajar en la campaña de Adolfo Ríos.

Para él, la del candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” es su primera campaña electoral, así como su primer trabajo en comunicación interna, aunque asegura que trata de mantener la línea periodística.

En caso de que Adolfo gane la presidencia municipal de Querétaro, a él le gustaría quedarse en el área de comunicación social, sin embargo todo dependerá de los resultados y del interés de quién conforme el equipo.

“El otro fotógrafo es Jonathan Escamilla y él es uno de mis mejores amigos.

Ya teníamos tiempo trabajando juntos.

Él estaba en el AM también y ahí nos conocimos e hicimos clic de inmediato”.

Diego relata las vivencias positivas y exhaustivas que ha tenido al lado de Adolfo Ríos a casi un mes de haber iniciado las campañas electorales.

Aunque en el 2012 tuvo la oportunidad de cubrir la campaña de Andrés Manuel López Obrador como fotorreportero, sin embargo, consideró que es distinto estar afuera.

“Estar aquí en esta campaña ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido como periodista y fotógrafo porque el ambiente de la campaña y la atmósfera es muy positiva.

Adolfo es una persona muy amigable, muy abierta en todos los sentidos, a dialogar y a discutir temas con su equipo”.

Diego destaca además que Adolfo tiene facilidad para pararse ante los medios, pues prácticamente toda su vida estuvo rodeado de los reflectores en el ámbito futbolístico, además de haber trabajado en medios como comentarista deportivo.

“No es difícil trabajar con él, sabe cómo se trabaja.

Y además él es naturalmente carismático, entonces es muy fácil hacer una foto que transmita, yo diría una de las cualidades de él, que es una persona abierta, carismática, que te escucha y muy buena onda”.

Aunque el estilo de Diego, según detalla, es hacer fotos lo más natural posible, sin poses ni sonrisas falsas, pues su ejercicio fotográfico es retratar al candidato de manera espontánea: “yo cuando trabajo en esta campaña es como si estuviera haciendo periodismo, yo no le digo al candidato que sonría, yo registro lo que pasa enfrente de mí”.

Y es que así lo demuestra su trabajo fotográfico en lo que va de la campaña electoral, ya que muy pocas fotos son posadas o con sonrisas, casi todo el espontáneo.

“Mi estilo fotográfico es, nunca es volteando a la cámara, yo nunca le he dicho que me voltee a ver, pero él sabe que cuando las fotos son posadas, cuando posamos con algún grupo, él sabe que primero me tiene que voltear a ver a mí y ya tenemos como un acuerdo, yo tomo la foto y cuando bajo la cámara él sabe que ya recuperamos el momento”.

Comentarios

comments