CRÔTTE /MERCADOLOGAFOTÓGRAFA/PÉREZ “Un candidato muy fotogénico”

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Las campañas políticas se tratan de que los candidatos a cargos de elección popular lleven sus propuestas a la ciudadanía para que ésta los favorezca con su voto el día de las elecciones.

Algunos le dan prioridad a los espectaculares, otros a los volantes y folletos, otros más a los spots de radio o televisión.

En este contexto, la fotografía juega un papel importante pues no sólo es lo que ilustra las noticias o las publicaciones en redes sociales, sino que las imágenes transmiten de manera fidedigna lo que pasa en un recorrido, en una reunión, y la realidad del momento en que se encuentra el candidato.

Estefanía Crôtte Bravo estudió Mercadotecnia en la Escuela Bancaria Comercial de Querétaro y desde que estaba en la carrera le llamó la atención la fotografía.

Una vez que egresada, tomó diferentes cursos y especialidades, tanto en Querétaro como en Guadalajara para seguirse dedicando al ámbito de la fotografía.

Forma parte del equipo del candidato a la presidencia municipal por parte de la coalición Por un Querétaro Seguro, Francisco Pérez Rojas, gracias a las recomendaciones de un maestro y este proceso electoral representa su primera experiencia en el ámbito político y específicamente en unas campañas electorales.

“Mi maestro me dijo que le gustaba mi perfil y en muchos sentidos coincido con las ideas del candidato, eso me llamó mucho.

Siendo honesta, yo si no voy de la mano de las ideas de la persona con la que voy a trabajar prefiero no hacerlo; se me hace hasta incómodo trabajar con alguien con quien no comparto ideas” platicó Estefanía.

Compartió que en su opinión no ha tenido problema en buscar el mejor perfil para retratar a Pérez Rojas, pues consideró que es una persona muy fotogénica y expresiva, por lo que se preocupa más por capturar sus expresiones.

Sin embargo, reconoció que es un reto porque siempre está en movimiento.

“Hay que aprender a leerlo, leer hacia dónde quiere ir y qué va a hacer.

Es una persona que le gusta estar moviéndose, entonces hay que adivinarlo para hacerlo antes que él y agarrar bien la foto.

No se trata tanto de buscarle el perfil, sino de las expresiones que tiene; es una persona muy transparente en el sentido de su rostro y tiene detalles muy padres con la gente.

Entonces hay que buscar qué está sintiendo y qué es lo que quiere dar a entender” explicó.

En este mismo sentido, consideró que durante las campañas el color blanco de las camisas le ha favorecido para tomar buenas fotos, sobre todo cuando el candidato trae gorra, ya que el color le permite iluminar su rostro.

De igual manera, aceptó que no retoca las fotografías con Photoshop para que éstas se mantengan “fieles” a lo que ocurrió.

“Es una foto que quieres que se vea real, que la gente vea dónde estamos y se transmitan esos momentos; que refleje lo que hacemos y las problemáticas de lo que hablamos.

E incluso con él mismo (usar Photoshop) no estoy a favor.

Es como mentir y no estoy de acuerdo, en este tipo de situaciones estoy en contra” aceptó.

Finalmente, relató que las campañas han estado llenas de grandes anécdotas, pero una de las más recientes fue cuando visitaron Hércules, en Cayetano Rubio, y que el candidato decidió comprarse una nieve durante el recorrido.

“Cuando fuimos a Hércules estábamos sacando fotos y de repente quiso ir por una nieve.

Estaba con las señoras y se acercó con el señor de las nieves y entonces sacamos la secuencia de cómo le acercan su helado y cambia la expresión de su rostro.

Y cuando se la enseñamos dijo que realmente se le antojaba la nieve.

Fue divertido”.

Comentarios

comments