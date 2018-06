RÍOS “Las encuestas sólo sirven para tomar decisiones”

POR RUBÉN PACHECO Noticias Uno de los principales ejes que A d o l f o Ríos pondrá en la mesa del debate de candidatos a la presidencia municipal de Querétaro será la participación de los jóvenes en el impulso de la economía local; asimismo, dijo que la mejor encuesta es el recibimiento de la gente en las colonias.

Y es que de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) son los jóvenes quienes definirán la elección en la presente elección, por ello la importancia de generar propuestas en el sector.

“Los jóvenes tienen mucho que aportar, tienen un potencial impresionante y esa energía que ellos tienen, vamos a buscar por supuesto el acercamiento para estar haciendo foros de proyectos para poder apoyar los que tienen un beneficio dentro de crecimiento con la sociedad”.

A fin de conocer las necesidades de estos, el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” aseguró que ya ha tenido acercamiento con ellos, incluso previo a su campaña electoral, por lo que dijo, ellos ya tienen un trabajo previo de propuestas.

“Hemos tenido pláticas con algunos muchachos que ellos están trabajando en un proyecto de captación de agua, vamos a buscarlo y arroparlo y si es viable para poder tenerlo en todas las zonas donde no hay agua; captación de agua de lluvia después la purificación para poder hacerla potable”.

Por ello aseguró que la iniciativa en materia de propuestas deberá venir de los jóvenes, por lo que de obtener el triunfo se comprometió a generar incentivos por parte del gobierno municipal.

Asimismo, Adolfo aclaró que su plan de gobierno plantea distintas estrategias de solución a las dificultades de los jóvenes, pues más allá de lo anterior, su idea es generar opciones en el deporte y la cultura.

“Hay muchos jóvenes que desafortunadamente no tienen la bendición de estudiar y para ellos vamos a crear los espacios de oficios, y esos oficios no los vamos crear en una escuela o una universidad, sino lo vamos a llevar a donde están ellos”.

En materia deportiva, destacó que su gobierno creará gimnasios de box en las zonas de mayor marginación, donde se buscará encausar a los jóvenes hacia el deporte, no sólo en el ámbito futbolístico, sino en cualquier disciplina.

Para los jóvenes a los que no les gusta el deporte, el candidato propuso la creación de talleres de artes y oficios, los cuales estarían ubicados en casas ejidales y otros espacios públicos.

De acuerdo con el candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, las encuestas sobre el posicionamiento de cada candidato, sólo sirven para tener una posición y tomar decisiones, pues dijo que la más clara de todas es el recibimiento de la gente.

“La encuesta más clara que tenemos nosotros es está, donde vamos con la gente, donde la gente nos recibe no solamente con cariño, nos recibe con una necesidad y un compromiso; una necesidad de transparencia, una necesidad de ser escuchados y en ese sentido sí tenemos una encuesta bien clara, a diferencia de los demás”.

Finalmente, Adolfo Ríos dijo que se encuentra bien posicionado en las preferencias de la gente, aunque aclaró que no se trata de ser soberbios y pensar que todo está definido a su favor.

“Toda mi experiencia que me ha dado la vida: no te puedes confiar de nada en ningún momento y no puedes cantar victoria en ningún momento.

El respeto es para todos los que están compitiendo y eso va ser siempre, pero sabemos que nosotros vamos haciendo nuestra estrategia”.

Comentarios

comments