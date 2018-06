RÍOS “Hay desconfianza en las autoridades”

POR RUBÉN Noticias Acompañado de unos 600 comerciantes de la Unión Ignacio Zaragoza; Adolfo Ríos aseveró que pese a los avances anunciados por el gobierno municipal, aún persiste la desconfianza hacia las autoridades.“Los políticos no han podido responder a la necesidad de la gente, por eso el compromiso que tenemos es llegar para cambiar a todo un sistema, que sea una situación diferente con propuestas reales y no con promesas como lo hacen los políticos”.

Acompañado de su esposa Janet Méndez de Ríos, de su hijo Adolfo y de la candidata de la coalición a la diputación por el sexto distrito local, Tere Calzada, reiteró, tenemos el compromiso de llegar y la pasión de servir al clamor de las familias.

Después de que la dirigencia de este sector de la población declaró estar cansada de tantos políticos que sólo ocasionan el abismo entre el comercio organizado de Querétaro; Adolfo Ríos añadió que él es sensible al clamor de la gente y de las familias; por ello los invitó a hacer un trabajo conjunto y participar todos para lograr el cambio.

“Hay candidatos que no pueden ofrecer lo que nosotros vamos a hacer: trabajar con transparencia y honestidad.

No tenemos acuerdos con nadie, no tenemos compromisos con empresarios para darles una obra, no tenemos compromisos con alguien que nos esté pagando la campaña para que haya un acuerdo y un pago de favores o un tráfico de influencias.

No los tenemos, porque nuestra intención es clara: que todo se sepa”.