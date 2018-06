EL OBJETIVO, DE LUIS SIEMPRE HA SIDO HACER ALGO POR SU ESTADO: ARAHÍ

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias La campaña por la presidencia municipal de Querétaro es un proyecto familiar, pues todos han colaborado para fortalecerla, aseguró Arahí Domínguez Torres, quien aclaró que este proceso le ha permitido descubrir una nueva vocación, lo que la ha llevado a un estado más pleno, pues la política le ha permitido ayudar a los demás.“En el plano personal está siendo muy gratificante saber que voy a poder abarcar y ayudar a más personas; siempre lo he dicho, que la superación de uno es indispensable creo que me encuentro como más plena; aparte de que es lo que me gusta, luego uno va encontrando como realmente sus vocaciones y creo que esta fue satisfactoriamente una de las que tenía ocultas”.

Ella es esposa de Luis Bernardo Nava, el candidato del PAN, PRD y MC a la alcaldía capitalina y aclara que si su compañero de vida gana la contienda, convertirse en la Primera Dama de la capital del estado significaría solo un título, pues lo importante es tener “la oportunidad de poder llegar a más personas; saber de primera instancia que es lo que se necesita y poner este granito de arena” para el desarrollo de la mayor cantidad de personas posible.

Domínguez Torres recuerda que su vida juntos comenzó hace 21 años y desde que lo conoció, supo que la política sería parte constante de su vida.

“Su meta y objetivo, desde que éramos novios, era que él quería hacer algo por su estado, sabía que en algún momento, si llegábamos a hacer algo más que novios, este paquete iba incluido y el ver que ha seguido el camino correcto para llegar hasta aquí, la verdad es que te llena de orgullo”.

Y en eso, explica, está su mayor virtud, pues es una persona tenaz y eso augura que en caso de ser electo presidente, se dedicará al cien por ciento a resolver todos los retos de la capital.

“Es una persona que cuando se propone las cosas las cumple, es muy entregado, siempre ve la manera de cómo solucionar, el cómo sí se hagan los proyectos; es muy tenaz.

Sé que Querétaro no va estar en mejores manos que las de él”.

Arahí considera que la filosofía principal de la ayudar a muchas personas y por eso se sumó a esta campaña, con el fin de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles para conocer su realidad.

“Yo creo que sumar Luis y yo esfuerzos, trabajar como equipo.

Creo que hemos podido bajo esta visión llegar a mucho más lugares, porque sé que solo no puede y aunque él tenga un equipo muy grande, los dos compartimos el mismo proyecto, el mismo entusiasmos y lo hacemos de corazón”.

En 22 días, cuenta, ha tenido la posibilidad de lograr una amplia retroalimentación y eso le ha permitido entender muchas cosas que antes desconocía.

“(22 días) de conocer, caminar Querétaro a fondo, de ver las necesidades de cerca, de escuchar a las personas, que creo que ha sido lo más importante en este proceso, porque al final el escuchar compromete”.

Aclaró que esta candidatura es un proyecto familiar que, paradójicamente, ha roto su esquema de convivencia, porque corre a todos lados para tratar de mantener su rutina diaria.

“Fue consenso familiar, si se los dijimos a los niños porque evidentemente iba a haber a lo mejor un poco de cambios en cuestión que ya no iba a estar yo al cien por ciento con ellos; cosa que lo han entendido; los hemos querido involucrar lo más que podamos y ellos la verdad es que han estado felices”.

Durante estos días, cuenta, sus hijos ya son más conscientes de que deben cumplir sus horarios, se han vuelto más responsables y se han desenvuelto en diversas actividades pues siempre buscan la manera de aportar a este proceso.

Detalló que Regina, la más grande, siempre está al pendiente de ayudar; Isabela hasta le roba el micrófono al padre y aporta ideas basadas en todo lo que ha visto, y Bernardo se la pasa jugando y siempre busca el momento de hacer amistad con otros niños.

“Es por ellos por lo que hacemos los esfuerzos para sacarlos adelante, para darles el mejor ejemplo; creo que Luis y yo hemos tenido esta visión compartida de que los tenemos que enseñar a trabajar, a esforzarse, a que las cosas se ganan”.

LA EMPRESARIA Arahí Domínguez explica que se dedica a la organización de eventos y la renta de insumos relacionados a estos.

“Yo tengo mi negocio de renta inmobiliaria, organización de eventos y un taller de velas.

Todo relacionado con los eventos.

Me encanta.

Estudie gastronomía; la comida es mi máximo, pero ya uno va aprendiendo a simplificarse un poco y realmente esto fue lo que me apasionó”.

Recuerda que se emprendido diversos negocios, pues siempre le “ha gustado emprender y que uno sea su propio jefe.

He tenido esta oportunidad y desde banquetes, restaurante “.

Después de haber probado con diversos negocios, decidió incursionar en este rubro, siempre tuvo afición por comprar vajillas para tener cenas diferentes y eso provocó que le pidieran prestadas en diversas ocasiones estas, por lo que decidió hacer de este gusto una empresa que resultó ser muy noble.

“Me permite estar al pendiente de mis hijos porque los montaje son a partir de jueves, viernes y sábado: cualquier cosa ellos me acompañan y mis horarios de trabajo nada más eran en las mañanas con previas citas y todo, para dedicarme en las tardes a ellos”.