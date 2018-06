ESTIMULA CANACO A USUARIOS DE QROBÚS

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Como una estrategia de la C á m a r a Nacional de C ome r c i o , Servicios y Turismo (Canaco) delegación Querétaro y el gobierno del estado para dinamizar la economía y consolidar el sistema de prepago “Qrobús”, los empresarios establecidos de la zona metropolitana uno lanzaron una red de descuentos para usuarios del sistema colectivo.

El presidente de la Canaco, Carlos Habacuc Ruiz, especificó que los descuentos irán del 10 a 50 por ciento, además de bonos, servicio preferente y/o regalos, al presentar su tarjeta de prepago en el establecimiento.

“En la cámara de comercio trabajamos y nos sumamos con acciones en beneficio de los queretanos y comerciantes, por ello presentamos la Red de Descuentos Canaco- Qrobús, la cual consiste en brindar beneficios comerciales a los usuarios del sistema de transporte colectivo.

La acción se lleva en coordinación con empresarios y comerciantes, al contribuir con acciones para el desarrollo del transporte y al mismo tiempo procurar y dinamizar el consumo local”, expuso.

Las acciones de descuento arrancarán el 13 de junio del año que corre, la cual, en una primera etapa integrará a 60 comercios, en los cuales se ofrecen 500 productos, aunque la proyección es integrar de forma gradual a mayor número de empresarios.

A través de la Canaco se comunicó que la Red de Descuentos Canaco-Qrobús cuenta con tres ejes para el beneficio de la economía en la zona metropolitana: apoyo a la economía de los usuarios del sistema Qrobús, fomentar el consumo local y diversificación de la movilidad en la ciudad.

“La red la integran comerciantes y empresarios interesados en proyectar sus negocios mediante beneficios y descuentos que pretendan impactar positivamente en la economía diaria de los usuarios del transporte público”, indicó.

Para la identificación de los comercios inmersos en el programa, la Canaco distribuirá sellos que los comerciantes colocarán a la vista para identificación de los consumidores.

