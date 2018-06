LARRACOCHEA Y FERNANDO ORTIZ SERÁN SANCIONADOS

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Todo aquel a quien se le demuestre que está traicionando los estatutos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) será expulsado, aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal del partido, Juan José Ruiz, quien aceptó que han recibido denuncias de situaciones de esta índole en diferentes municipios.

El pasado sábado, el dirigente estatal del PRI denunció en redes sociales “la traición” de un grupo de priístas que se reunió con el candidato a la presidencia municipal de Querétaro por parte de la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Ríos.

Al respecto, aseguró que estas personas tendrá las sanciones correspondientes y no por una decisión personal, sino porque así lo marcan los estatutos.

“Claro que habrá consecuencias; éstas se dan cada vez que los militantes presentan las denuncias correspondientes.

Si se acredita que la gente está traicionando al estatuto del documento básico del partido, en participación de esta naturaleza va a ser expulsado y no va a ser una decisión mía, es una consecuencia política al no cumplir con los estatutos” explicó.

En este sentido, admitió que han recibido denuncias no sólo en Querétaro sino también en Pedro Escobedo y Landa de Matamoras, de las cuales todas serán confirmadas por un órgano colegiado que le toca recibir las denuncias y realizar las investigaciones para tomar una decisión a partir de estos resultados.

En el caso particular de la situación en Querétaro con el candidato de Juntos Haremos Historia, Ruiz Rodríguez aseguró que cada persona es libre de tomar sus decisiones, pero que no permitirán que se digan mentiras para descalificar al partido, ni que se hagan chantajes o berrinches por parte de actores que no quisieron participar en el actual proyecto del PRI.

“A todas las personas que están señalando este tipo de situaciones se les invitó en su momento y por cuestiones personales no quisieron participar.

Que sean responsables, han sido beneficiados y en su momento se quedaron callados.

Que hoy hagan lo propio, que sean hombrecitos, que cumplan su palabra y que no hagan berrinches.

Eso no hace más que enrarecer el ambiente electoral, del partido, y no nos deja avanzar y nos distrae” declaró.

Comentarios

comments