Ciencia y conocimiento histórico para planear el desarrollo: Alfredo

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Hay estudios científicos y conocimiento histórico de los habitantes de Santa Rosa Jáuregui que deben ser considerados para tener un desarrollo urbano adecuado, aseguró el candidato a diputado local por el Distrito XIII del Partido Nueva Alianza (PANAL), Alfredo Suárez. “Nosotros a lo que le estamos apostando mucho es primero al estudio previo, al diagnóstico y luego a la planeación; hay que planear bien”.

Explicó que si quienes otorgan los cambios de uso de suelo platicaran con las personas originarias de las comunidades se puede tener más claro cómo se puede desarrollar la ciudad de manera más práctica, más objetiva, exitosa y que no genere más problemas. “Si hay un desorden es porque no planearon, porque no hay un estudio, porque no platican con la gente del lugar que conoce mucho”.

Indicó que no tomar en cuenta situaciones como esta, por ejemplo, generó la creación de un socavón en Paseo Camelinas. “Respecto del agua pues tenemos el problema; por ejemplo, que se dio en Juriquilla, con Antea, porque no conocen el terreno, no sabían o se hacen de la vista gorda con tal de ganar dinero rápido y ahí era un corredor de agua natural y ahí en Antea, antes hubo agua; entonces, como es posible que no se haga un estudio previo”. Indicó que, además, se puede construir en zonas improductivas para evitar se siga deforestando de manera indiscriminada.

Comentarios

comments