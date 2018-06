USUARIOS DE QROBÚS PIDEN PUNTOS DE RECARGA EN PARADAS Y COLONIAS

POR PAULINA ROSALES FOTOS POR MIGUEL CRUZ Noticias Pese a la utilidad que experimentan los usuarios al pagar con tarjeta el transporte público, es necesario aumentar los puntos de recarga en las mismas.

Usuarios del transporte público entrevistados por esta Casa Editorial, aseguraron que la implementación del pago vía electrónica ha funcionado; sin embargo, aún no hay puntos de recarga suficientes.

Jenny Maya, una usuaria asidua de este servicio, comentó que los puntos de recarga deben instalarse no sólo en las nuevas estaciones, también “donde están las paradas y donde no están las paradas de Qrobus; por ejemplo, en Zaragoza podría ser que haya alguna forma de recargar”.

A partir del 14 de mayo, el Instituto Queretano del Transporte (IQT) anunció que se aceptará pago en efectivo en casos excepcionales, mientras se amplían los puntos de recarga.

Dos semanas posteriores a esta fecha, Jenny menciona que sólo en esos primeros días logró pagar en efectivo a los operadores.

“Yo creo que es un buen servicio, pero se necesita más puntos dónde recargar porque a veces hay problema para eso.

Porque si no traes saldo, no te puedes subir porque necesitas la tarjeta a fuerza”, añade Jenny.

Ulises Bárcenas coincide con Jenny con la necesidad de incrementar los puntos de recarga.

“No sé a qué se haya debido a que en Oxxo’s ya no puedas recargar (..) A mí, me parecería que en la mayoría de las paradas que se pudiesen (instalar), pero no únicamente en las principales, sino las que estén en las colonias escondidas, que es donde hace bastante falta”.

Aunque la problemática de robo de saldo se manifestó por la ciudadanía por algunas semanas, Ulises descarta que esta situación se presentara.

Creo yo que al usar debidamente (la tarjeta) no se generaba ninguna pérdida, ni ninguna especie de extravío de saldo como muchos usuarios comentaban.

A mí me agrada la forma de pago”, menciona al señalar que desde noviembre adquirió esta tarjeta.

Sin embargo, esta opinión no es la mayoría.

Lorena López menciona que en una ocasión, al realizar una recarga de 100 pesos, poco más de 30 pesos se extraviaron de su saldo.

“Recargué 100 pesos, pero cuando pasé mi tarjeta, resulta que tenía sesenta y cachito.

Sí hay como problemas en ese sentido, pero ha sido el único que he registrado en general por la tarjeta”, dijo.

“Los Oxxo’s son los que tienen mayor problema.

Luego no hay sistema y cosas por el estilo.

Eso entre que no hay en todos los Oxxo’s y entre que luego se va el sistema, disminuye los puntos de recarga que hay”, agregó.

Marlene es una de las usuarias que adquirió su tarjeta en los primeros meses de lanzarse este servicio; sin embargo, coincide con la mayoría sobre la necesidad de instalar más puntos de recarga.

En algunos sitios, al caer la noche –relata- es difícil encontrar donde depositar el saldo para tomar el transporte público.

“Sí ha funcionado, luego a veces no detecta las tarjetas; pero, el sistema me parece un poquito deficiente y la verdad el ir a recargar la tarjeta a veces te quita tiempo; tiempo que necesitas para hacer tus cosas personales”.

“Me ha tocado pasar en la parte de Constituyentes que luego no pasa el camión y tengo que salirme y ya pagué un transporte que no es”, lamenta

