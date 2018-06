Debe INRE garantizar votaciones libres: CSS

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene que garantizar votaciones libres a cada uno de los ciudadanos, para que elijan la mejor propuesta política de los candidatos.

Y el Estado brindar la seguridad suficiente y necesaria para que no se trastoque la voluntad social y democrática del Estado mexicano, de lo contrario, en donde no se logre este objetivo se tendrían que suspender los comicios, señaló Calixto de Santiago Silva.

El ex Presidente del Colegio de Abogados Litigantes de Querétaro, dijo que si no se encuentran todos los artífices necesarios de una paz y estabilidad, la suspensión de los comicios sería una medida necesaria en los lugares donde no haya condiciones de seguridad y de respeto a la voluntad social.

Las circunstancias de inseguridad que estamos viviendo en la actualidad son realmente sorprendentes.

Hace 9 años hubo la caída de un candidato, a una presidencia municipal y fue sorpresa, fue algo inédito y una circunstancia de bochorno, después del magnicidio otorgado a Luis Donaldo Colosio, pero ahora en diferentes lugares esto se ha vuelto algo cotidiano.

El escenario se advierte muy difícil y el problema de la inseguridad en México parece que nunca podrá terminar.

La federación, los estados y los municipios han emprendido diferentes tipos de escudos, en donde las Secretarías y el Sistema Nacional de Seguridad Pública han pretendido ir en contra de lo que está pasando, sin obtener los resultados esperados.

Por ello, “es imprescindible que la fuerza del Estado se utilice, pero que se utilice para acabar con cada uno de los grupos criminales, que ven en este vacío de poder por parte del Estado, la oportunidad idónea de actuar”, particularmente cuando se encuentran candidatos o personas que andan buscando candidaturas.

“No es posible que en el Estado mexicano se vuelva un tema tipo Colombia, en donde los propios poderes fácticos que se encuentran en las bandas del crimen organizado sean los que pongan y dispongan de la política pública”, añadio.

El abogado Calixto de Santiago sentenció: “no puede pasar ni una muerte más de un político, pero sobre todo de un periodista”, se requiere que todos los ciudadanos accedan a la seguridad que el Estado ha perdido.

“Hagamos un esfuerzo en conjunto todos los ciudadanos y abonemos para que haya el mayor número de carpetas de investigación se inicien, para que la investigación se realice de forma eficaz, eficiente, y sobre todo, al lado de las autoridades que tienen que dar cabal cumplimiento al funcionamiento del Estado, en otorgarnos seguridad”, finalizó.

Comentarios

comments