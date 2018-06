No se puede contratar policías por decreto: Luis Gabriel Osejo

POR RUBÉN PACHECO Noticias El candidato independiente para la presidencia municipal de Querétaro, Luis Gabriel Osejo, criticó a sus contrincantes en el sentido de prometer aumento de policías, casi por decreto; por lo que aseguró que en caso de ganar los policías administrativos saldrán a las calles.

“Tenemos que decirle a la gente cómo vamos a lograr tener mayor seguridad. Hoy la gente se queja de que cuando le llaman a las patrullas no llegan, cuando le llaman a la policía no llegan y si llegan, llegan tarde”. Y es que de acuerdo con el candidato, esto se debe a que no hay policías, cuya plantilla es de mil 100 elementos, de los cuales 250 es personal administrativo en la secretaría, mientras que el resto patrullan las calles.

“Pero con una barita mágica no se van a lograr duplicar, triplicar o cuadruplicar, hay que ver dónde está el problema; yo te diría que el problema tiene que ver con la convocatoria, la convocatoria marca que deben tener una edad entre 18 y 35 años de edad, a esa edad pocos quieren ser policías”. Por ello, la principal propuesta del independiente es ampliar el umbral de la edad para ingresar a la policía, lo que a su entender generaría que más personas se interesen en ingresar a la institución.

Señaló que la edad máxima para entrar a la corporación sería de un máximo de 52 años, pues a ellos los buscaría colocar en puestos donde estén aptos para prevenir la inseguridad. “Al ampliar esta edad tenemos policías que ya tienen su último empleo, que ya no están pensando en terminar una carrera o tener un negocio, están pensando en terminar este trabajo y darle a sus hijos una seguridad”. Se comprometió además, que al inicio de su administración, en caso de ganar, habrá 250 policías más, pues los administrativos saldrán a las calles a realizar patrullaje.

