“Si no hay resultados, habrá reestructura”: NAVA

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Desde el primer día se evaluará a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y si no hay resultados se harán las restructuras que sean necesarias, aseguró el candidato a alcalde de Querétaro por el PAN, PRD y MC, Luis Bernardo Nava, quien indicó que aún no puede dar el nombre de quien encabezará esa cartera, pero aclaró que no será el general Eddy.

“No les podría decir el nombre de quien sería el próximo secretario, pero lo que si les puede decir es quien no, el general Eddy no va a ser, no se preocupen”.

Explicó que necesitan un perfil con vocación de servicio para entrarle a atender los problemas, que se meta “a las tripas de la operación, pero no solamente es del secretario, sino también del presidente municipal”.

Y esto implica, dijo, que desde el arranque de la administración se evalúe el cumplimiento de metas pues ya no habrá pretexto para no cumplirlas.

“Lo vamos a hacer desde el primer día y vamos a poner metas que se tienen que lograr y donde no se logren tenemos que conocer porque, y entonces que no haya pretextos, habrá mejor equipamiento, habrá más policías, habrá más patrullas, habrá más tecnología y mejor”.

Nava Guerrero recordó que la seguridad pública está sectorizada, pues hay comandantes por zona y por eso deberán reunirse “con ellos, con el comandante, con sus policías asignados en esa zona y que revisemos los indicadores delictivos por cada zona y esto hacerlo permanentemente”.

Indicó que al contar con más elementos, cámaras de vigilancia, tecnología y equipamiento necesarios se podrá identificar porque algunos indicadores no bajan y quienes son los responsables de que esto no suceda.

“Esto tiene nombre y apellido; o sea, hay policías y comandantes asignados a cada zona.

Cada zona tiene que mejorar porque la estrategia la vamos a hacer por colonia y por comunidad; para que entonces conozcamos cuales son los motivos, las causas, las razones por las que todavía algunos de los indicadores no se hayan movido hacia la baja”.

Finalmente dijo que si no mejoran los indicadores entonces “hay que revisar si es falta de capacitación o si es falta de capacidad o si hay, en algún caso grave, algún tipo de colusión, pero toda las causas, los orígenes vamos a tener que trabajar desde la raíz”.

