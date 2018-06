Acabaré con el “diezmo”: Pérez

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias Por medio de la descentralización de procesos y la digitalización de los trámites, es como el candidato a la alcaldía capitalina por parte de la coalición Por un Querétaro Seguro, Francisco Pérez Rojas, pretende favorecer la transparencia en los trámites, licitaciones y contrataciones de obras públicas, para así acabar con la corrupción y el llamado “diezmo”.

“Que a los constructores ya no les pidan el diezmo; es cero tolerancia a la corrupción. Hoy los constructores saben que es mucho más arriba. No habrá diezmo para poder garantizar que la obra sea de mayor calidad, no haya precios inflados y los constructores puedan hacer más obras al ser más barato, y además tener más ahorro en el gasto público” declaró.

Durante el foro de propuestas convocado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que cuando a un constructor le soliciten el diezmo, éste podrá denunciarlo en línea y habrá una comisión que de manera inmediata atenderá la situación.

De igual manera, Pérez Rojas señaló que promoverá la creación de una ventanilla única, en la cual la información esté digitalizada y sea la misma en las delegaciones y en el Centro Cívico. Explicó que el objetivo de esto será facilitar los trámites para que puedan realizarse desde una oficina sin necesidad de trasladarse.

“La simplificación administrativa es importante, pero tiene que ser con hechos, no nada más decir que lo vamos a hacer. Vamos a digitalizar los procesos para que desde las oficinas los puedan hacer y también podrán enviar los avances de obra que se requieran para que puedan tener ingresos desde el principio y no sea tan engorroso hacer las cosas” manifestó.

