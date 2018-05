RECORRE ESAÚ MAGALLANES LOS MUNICIPIOS DEL II DISTRITO

POR ARACELY TOVAR Noticias Con un trato amable, pero sobre todo atento a las inquietudes de la ciudadanía, Esaú Magallanes, candidato a Diputado Federal en el Distrito II por la Coalición Por México al Frente, continúa recorriendo cada colonia y comunidad de los municipios de San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, con la intención de pedir el voto a su favor el próximo 1 de julio, pero también con la finalidad de conocer las inquietudes que aquejan a ese Distrito que lo ha visto crecer y que tanto le ha dado a él y a su familia.

Empresario y comerciante desde hace ya varios años, Esaú Magallanes se define a sí mismo como una persona honesta, trabajadora, terca y de muchos retos, de ahí su interés de participar en esta contienda electoral, que más que por necesidad, lo hace por convicción, pues asegura que al haberse desempeñado en cargos como Vicepresidente y Presidente de Canacintra San Juan del Río y Querétaro, así como miembro de Consejos del Infonavit, IMSS, CEA, entre otros, sabe lo que la ciudadanía reclama y necesita.

“Soy gente honesta, se hacer mi trabajo y se las necesidades que hay, y aunque reconozco que la gente tiene un gran descontento con la clase política, también sé que soy un poco necio y me gusta hacer las cosas bien y esta es una oportunidad de contribuir con un granito de arena a mi Distrito de lo mucho que me ha dado y se lo quiero regresar con mucho gusto y mucha honorabilidad”, expresó.

Al cuestionarle sobre las críticas que ha recibido, donde aseguran que no cuenta con la experiencia suficiente para el cargo público al que aspira, Magallanes Alonso asegura que esa experiencia se va dando poco a poco con el tiempo, al igual que la madurez, sin embargo dice estarse preparando, además de contar con el respaldo de gente que sabe, por lo que garantiza que trabajará en beneficio de la ciudadanía.

“La experiencia se la va dando uno con el tiempo, al igual que la madurez, porque dicen que no tengo experiencia para legislar, pero voy a aprender y además estoy respaldado por gente que sabe.

En lo que sí no tengo experiencia es para robar y ni me interesa tenerla, pues mi padre siempre me ha dicho que el apellido no lo dan los padres, sino los hijos se lo dan a uno y si yo hago mal las cosas, los que van andar con las puertas cerradas por el mundo serán mis hijos”, señaló.

Al caminar por los municipios de San Juan del Río, Ezequiel Montes y Tequisquiapan, Esaú Magallanes señala que las principales quejas de la ciudadanía son la falta de infraestructura escolar, servicio de agua potable y alcantarillado, así como también el alza de precios en combustibles y servicio de gas.

“He caminado todo mi Distrito y so me ha permitido conocer realmente las necesidades de la gente y me doy cuenta que mucha de ella lo único que quiere es trabajar para poder vivir dignamente, por eso les digo que yo sí se generar empleos, yo sí soy de San Juan del Río y yo voy a legislar en favor de todos ellos”, agregó.

Entre sus principales propuestas de campaña, Esaú destaca la simplificación en el pago de impuestos, la inclusión para mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, así como el apoyo al mejoramiento y modernización de los mercados públicos ya que de dichos sectores productivos depende el sustento de muchas familias en esta zona del estado.

En un recorrido por el mercado Juárez de San Juan del Río, Esaú Magallanes tuvo la oportunidad de dialogar con los comerciantes, pero también de escuchar muchas de sus inquietudes, por lo que también se comprometió a gestionar recursos federales para que los mercados queretanos puedan continuar siendo orgullo y patrimonio económico de las familias que habitan los municipios de Ezequiel Montes, Tequisquiapan y San Juan del Río.

En este sentido explicó que por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) existe la posibilidad de traer recursos al Distrito II Federal para incentivar la economía del lugar.

“Se trata de que nuestros comercios y nuestros comerciantes no desaparezcan, que tengan herramientas para seguir comercializando sus productos y mantenerse competitivos ante las grandes cadenas comerciales”, señaló.

Finalmente, el candidato por la Coalición Por México al Frente, pidió a sus contrincantes una contienda de honorabilidad y respeto, para que la gente sea quien decida por quien quiere votar con base a sus propuestas y no a descalificaciones, y al Distrito II Federal le vaya bien.

