El candidato a presidente municipal del PRD por El Marqués, Gabriel Olvera, El Gavilán; acudió a la comunidad de El Colorado, una de las más grandes del municipio.

En su encuentro con los habitantes, les reiteró su compromiso de ser un presidente municipal que escuche, atienda, sienta las necesidades de la población.

“Vamos a construir un proyecto entre iguales, de gente que vive en el municipio y que conoce el municipio. Eso es lo que nos diferencia de los demás, aquellos no viven las problemáticas, no las sufren. No han resuelto nada

porque no les interesa, no les afecta. Si no vives el problema no lo vas a entender. Mis hijos y sus hijos viven los

mismos riesgos. Esa es la gran diferencia con los otros, que yo soy uno de ustedes”.

Asimismo, El Gavilán expresó ante los ciudadanos su preocupación por una problemática que afecta a El Colorado y al municipio en general: el aumento desmedido de los índices de alcoholismo y drogadicción.

“El Colorado es un pueblo contaminado y no solo me refiero del río de aguas negras que pasa por aquí, el cual

también vamos a solucionar; me refiero a un grave problema que aqueja a las familias marquesinas: las

adicciones. Cientos de jóvenes caen en las garras de los vicios ante la falta de oportunidades laborales y

educativas. Por eso mi propuesta es construir un centro de rehabilitación municipal sin costo para las familias más vulnerables. En este centro no solo recibirán apoyo psicológico, médico y psiquiátrico; tendrán además talleres de oficios para que una vez rehabilitados, esos jóvenes puedan seguir con su vida y tener acceso a un ingreso gracias a su trabajo. Tengo experiencia en este tema, gracias a la asociación civil que fundé, existen dos centros de rehabilitación en el municipio que han atendido a miles de familias marquesinas que han sufrido una situación de este tipo”.

Finalizó Gabriel Olvera, agradeciendo el recibimiento de El Colorado, donde sus habitantes manifestaron su

respaldo al candidato perredista.

“Gracias a todos por confiar en mí, tengo la certeza de que arrasaremos este primero de julio porque los marquesinos quieren a Gabriel Olvera, quieren un presidente municipal del pueblo y para el pueblo”.

