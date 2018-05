Jamie Foxx será el nuevo Spawn

Agencias El actor estadunidense Jamie Foxx será el protagonista de la nueva versión de Spawn, la película de Blumhouse que marca el debut como director de Todd McFarlane, creador del personaje en los 90.

Foxx interpretará al personaje que comenzó en los cómics como Al Simmons, un miembro de un equipo de operaciones clandestinas de la CIA que es traicionado dos veces.

Después de ser creado por sus secuaces para ser asesinado con su cadáver en llamas, Newman es doblemente atravesado en el Infierno.

Él está convencido de convertirse en un guerrero Hellspawn a cambio de poder reunirse con su esposa.

Sin embargo, Spawn se encuentra atrapado en una criatura demoníaca y su esposa se mudó y se casó con su mejor amigo.

Así que este es un antihéroe que trata de eliminar a la escoria de la ciudad en batallas buenas y malas que abarcan la Tierra, el Cielo y el Infierno.

“Jamie vino a mi oficina hace cinco años, y tenía una idea sobre Spawn y hablamos sobre eso”, dijo McFarlane.

“Nunca lo olvidé, y cuando estaba escribiendo este guión, en cierto modo se conecta a la gente, y él era mi hombre visual y nunca lo solté.

Cuando terminé y todo el mundo estaba hablando sobre qué actor, dije, postulo a Jamie y hasta que él diga que no, no quiero pensar en nadie más porque nunca he tenido a nadie más en mi cabeza.

“Afortunadamente, él tampoco lo había olvidado.

Dije, ‘Oye, he vuelto a hablar sobre Spawn otra vez, y él estaba como, hagámoslo'”, explicó McFarlane.

En 1997 se llevó a la pantalla grande la primera adaptación del antihéroe con Michael Jai White como Spawn.

Blumhouse será la casa productora y se tiene previsto que la película se estrene hasta 2019.

Comentarios

comments