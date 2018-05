EN JULIO, CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS EN EL MARQUÉS, SI MUNICIPIO CUMPLE

POR PAULINA ROSALES Noticias El municipio de El Marqués deberá entregar a mediados de julio, las cuatro escuelas comprometidas con la administración estatal, afirmó Enrique de Echávarri Lary, titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro (Usebeq).

Esto luego de que habitantes de El Marqués protestaran por la ausencia de instituciones educativas en el municipio ante el Congreso local y acompañados del priista Mario Calzada Mercado – presidente municipal con licencia y que contiende por la reelección.

– En este sentido, de Echávarri Lary sostuvo que por parte de gobierno de estado, no existen ningún incumplimiento y afirmó: “el único incumplimiento que existe realmente, es que el municipio va a atrasado en su gestión, en lo que a él le toca”.

El titular de la Usebeq explicó que a través de una gestión del gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, se autorizó la construcción de cuatro escuelas en El Marqués y para la edificación de éstas, dijo, el municipio de dicha demarcación, se comprometió a entregar los inmuebles en donación.

“Nosotros hicimos el compromiso de conseguir la clave a la secretaria de Educación Pública, dotarla de maestros y equiparlas.

Estamos nosotros listos (…) El compromiso está establecido, lo que le corresponde al Estado está realizado.

Si las escuelas las entrega el municipio, estarán funcionando el primero del ciclo escolar”, afirmó.

De Echávarri Lary explicó que una vez que gobierno del estado tenga la propiedad de los inmuebles, podrá iniciar el trámite para validar a dichas instituciones ante la Secretaria de Educación Pública (SEP); autorización que sostuvo, es necesaria para dar un reconocimiento oficial a los estudios.

Horas después, mediante un comunicado de prensa, la Usebeq detalló que las cuatro escuelas que podrían operar para el próximo ciclo escolar son: un preescolar localizado en Real Solare con una matrícula de 105 alumnos.

Así como una primaria en Villas de la Piedad con una matrícula de 240 alumnos; una secundaria ubicada en La Pradera para 120 estudiantes y por último, otra escuela secundaria en Rincones de El Marqués para 120 alumnos.

Agregó que la SEP sólo válido un turno para estas escuelas, no obstante, mencionó que eventualmente, podría ser autorizado un segundo turno.

Por otra parte, ante la queja de padres de familia por la asignación de escuelas, lejos de las colonias donde habitan los menores, De Echávarri Lary aseveró que no existe un déficit de instituciones en la Usebeq; sin embargo, mencionó: “lamentablemente no podemos ubicar a las personas en el lugar que más cerca les quede.

Eso definitivamente no puede ser y no lo podemos garantizar nunca”. “Tenemos más instalación construida, que lo que tenemos de matrícula en un tres por ciento más o menos. En espacio, estamos hablando cerca de 12 mil. El asunto, me queda claro, es que no tenemos una escuela donde cada quien quiera que tenga una escuela”, agregó.

