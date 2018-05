¿QUÉ HACER CON EL SINDICATO?

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias El candidato a la P r e s i d e n c i a Municipal de Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN) Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), Luis Bernardo Nava, dijo no contar con una evaluación sobre el desempeño de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Municipio de Querétaro, sobre si los despidos registrados en la actual administración fueron adecuados o sobre si las condiciones laborales de los integrantes de este organismo son adecuadas.

El panista indicó que durante el periodo de campaña tendrá una reunión con ellos para conocer su situación actual y entonces poder emitir una opinión sobre todos estos aspectos. “Tendría que platicar con ellos, no he tenido acercamiento con la dirigencia, pero tendríamos que forzosamente que buscar un acercamiento –ya lo tenemos previsto en la agenda- para conocer en qué situación laboral está el personal sindicalizado”.

A pregunta directa sobre las bajas que se registraron durante el proceso de concesión del servicio de recolección de basura, indicó que no tenía claro porque dejaron de trabajar en la administración actual por lo cual no podía emitir una opinión. “Desconozco las causas y por lo tanto no te podría dar un comentario al respecto”. Finalmente, al preguntarle sobre si había tenido algún acercamiento con los extrabajadores que mantienen procesos legales para demostrar un presunto despido injustificado, indicó que ninguno de ellos ha buscado un acercamiento con él. “No he tenido, no me han buscado a mí”.

