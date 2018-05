MEJORA REGULATORIA IMPULSARÁ NAVA

DIEGO ARMANDO RIVERA Noticias Las reformas necesarias para lograr una mejora regulatoria en el municipio de Querétaro se hará con el Cabildo y Congreso actual, aseguró el candidato a presidente municipal del PAN, PRD y MC, Luis Bernardo Nava Guerreo.

El aspirante indicó que por eso es necesario “en el mes de julio podamos iniciar con una mejora regulatoria (…) necesitamos ya estar listos y estar preparados porque si no el calendario no nos da y aquí espero que no me lo vayan a tomar mis amigos candidatos a diputados locales”.

“Si no hacemos la mejora regulatoria entre julio y septiembre, con el Congreso actual y el Cabildo actual, el problema es que entrando octubre nos vamos a aventar varios meses de revisión y luego se va a ir al Congreso y luego va a pasar un proceso de análisis y discusión”.

Explicó que de no hacerlo así “el riesgo es que pase 2019 y si no estamos listos, el tiempo que le va a llevar a la administración de ajustar todos los sistema administrativos para que los trámites sean por internet, para que haya transparencia, para evitar que haya lagunas que generen actos de corrupción, etcétera, para poderlo lograr y para que la gente haga un trámite porque es su derecho como ciudadano y no sea a contentillo o a la buena voluntad de un funcionario otorgarlo”.

En reunión con integrantes de la Barra Queretana de Abogados indicó que es una cuestión impostergable, pues se debe dar mayor certidumbre en todos los proceso y trámites a los ciudadanos y, para lograrlo, es.

necesario desregular y poner nuevas reglas para dar certeza jurídica en todos los trámites Organismo En respuesta a una abogada, explicó que entre las propuestas que pretenden poner a discusión está crear un organismo operador de agua pluvial, para aprovechar el caudal que se genera por las precipitaciones pluviales, para evitar corra por el río y se vaya a otros estados, por lo cual proponer tratar esa agua y aprovecharla para diferentes usos.

“Es parte del análisis que estamos llevando acabo, pero, sin duda tendrá que ser en coordinación con el gobierno del estado, con la Comisión Estatal del Agua, para poder contar con un organismo operador del agua pluvial”.

