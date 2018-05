Estima Pozo 80 mil pesos en segundo mes de campaña

POR PATRICIA SPÍNDOLA Noticias El gasto en el segundo mes de campaña del candidato a diputado federal por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Pozo Cabrera, cerrará aproximadamente en 80 mil pesos, de acuerdo con el cálculo del candidato, quien señaló que será el tercer mes cuando más gasten por el tipo de eventos que realizarán.

“El presupuesto que nos gastamos al concluir el primer mes rondó en los 60 mil pesos. El segundo mes lo estaremos cerrando aproximadamente con unos 80 mil más, y el último mes será más el gasto porque haremos unos eventos más grandes. Pero siempre con la diaria consigna de caminar, eso no nos cuesta y es lo que más importa” declaró.

El candidato recordó que el tope de campaña que tienen es de un millón de pesos, pero que ensueño caso particular, decidió con su equipo de campaña no excederse de los 350 mil pesos en tres meses de campaña. Al respecto, precisó que el millón es el tope de lo que pueden gastar, pero que no es dinero que tienen ya disponible. Por otra parte, Pozo Cabrera consideró que en los dos primeros meses de campaña han tenido buena respuesta por parte de la ciudadanía ya que, pese a no tener espectaculares, han hecho una campaña cercana.

En este sentido, recordó que su compromiso es escuchar a las personas y a partir de eso decidir qué tipos de políticas, reformas y presupuestos gestionará. “Llevamos un avance cercano al 80 por ciento de las colonias, falta visitar algunas.

Llegamos con planteamientos iniciales pero que se vienen complementando con los expertos, que son las amas de casa, los estudiantes y adultos mayores que nos platican sus necesidades y vamos construyendo juntos las respuestas”.

