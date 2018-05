TANIA PALACIOS KURI DE CUERPO ENTERO

POR LUIS MONTES DE OCA, ARACELY TOVAR Y ENRIQUE ZAMUDIO Noticias (I PARTE) Tania Palacios Kuri llega enfundada en unos jeans con su camisa de campaña y el pelo suelto, toma su lugar en el Blume y se dispone a contestar, por lo que le preguntamos sobre las dificultades que ha encontrado en el III distrito, el cómo la recibe la gente y la opinión sobre sus adversarios.

De estos asume: me da mucho gusto que haya mujeres, jóvenes que están en la contienda, creo que somos 4 mujeres que estamos en la contienda, lo que no me gusta es la parte de desacreditar la participación de la mujer, una cosa es hablar de descalificar a una clase política y otra aparte es descalificar o decir que ofende la participación de una persona que se puede ubicar por ser mujer en un territorio y trabajar con la mentira yo con eso no puedo y estoy hablando particularmente de uno de los candidatos que ya saben quién es: el candidato Mauricio Ruiz Olaes de Morena, comentó que ofende mi participación en el distrito, ojalá que le pudiera preguntar a la gente si les ofende mi participación en esta contienda electoral.

—¿Crees que sí es contendiente? ¿Es rival? —Creo que hay una cascada nacional en donde absolutamente todos los rivales son fuertes y no son rivales finalmente en una contienda electoral no somos rivales, todos los participantes son fuertes, todas las personas tienen una fortaleza y la gente ya decidirá con quién se queda.

Pero aquí descalificativos no entran en la jugada así que a jugar limpio.

En esta entrevista de Cuerpo Entero, Tania Palacios Kuri selecciona bien sus medidas, pide medirse la mano: 15 centímetros y entonces preguntamos: —¿Extiendes la mano a todos…? ¿Hay mucho que hacer en el III Distrito? ¿Es un distrito complicado? —Más que complicado está ubicado casi en el corazón del municipio de Querétaro, hablamos de que todas las áreas de oportunidad se ubican ahí porque sabemos que el 42% de toda la población de Querétaro se ubica en este municipio, pero además de áreas de oportunidad hay mucha riqueza en cuanto a la vida del comerciante, del artista urbano, a densidad de población, son 170 mil habitantes y así como hay áreas de oportunidad, hay demandas estructurales por parte de la ciudadanía y claro que como es un proyecto a largo plazo que requiere también de respuestas inmediatas tenemos que estar al pie del cañón entonces hemos decidido hacer una campaña diferente, en la forma de transmitir los mensajes.

En mi arranque de campaña decidí no hacer ningún mitin, creo que la ciudadanía ya tiene un temple diferente en cuanto a transmitir el mensaje, he preferido caminar, decírselos de boca en boca y de cara a cara y además hacer un compromiso social donde puedan permear los resultados desde campaña, que vean como trabajamos como aquí.

—Esto que ustedes los políticos llaman áreas de oportunidad que quieren decir, ¿los problemas que se tienen…? —Hay muchas maneras de prevenir, yo creo que la violencia trae más violencia, está focalizada y cuando está focalizada aunque hablemos de una violencia generalizada en el país, si hablamos de un distrito y hablamos de zonas en específico, se tienen que trabajar.

—¿Cuál es la zona más conflictiva? —Existen algunas con una tendencia específica, te puedo hablar por ejemplo de colonias como la 15 de Mayo que justo venimos de caminar por ahí, de la 10 de Abril, que ya existen algunas zonas focalizadas de conflicto de violencia, incluso los mismos jóvenes o de violencia hacia la mujer, esto no quiere decir que es una violencia focalizada en el distrito y es a lo que voy, nosotros podemos permear desde la ley para que existan protocolos de seguridad en la ciudadanía, que protejan tanto a niñas y niños en las escuelas, en las aulas de clase como desde las calles, un eje principal de mi campaña es la participación ciudadana, creo que es un antídoto para muchos de los males que tiene hoy México.

Los mexicanos ya estamos cansados de placebos, queremos verlo físicamente y para eso, considero que la participación ciudadana es muy importante, regresando un poquito al tema de seguridad, mi propuesta va encaminada a utilizar un mecanismo de monitoreo que nos ayude a atender a la problemática focalizada y también por supuesto alinearnos a la estrategia que ya trae, esto es un equipo de futbol, la estrategia que trae Luis Nava en cuanto a incrementar policías es muy buena y creo que se puede robustecer con nuevas herramientas que se implementen en el servicio público, inteligencia emocional.

Estamos hablando de seres humanos y hay un proyecto que a mí me gusta mucho y que me gustaría mucho implementar en el tercer distrito que es conoce a tu policía, quién es esa persona de carne y hueso que está detrás y que te está defendiendo, yo creo que algo que hemos perdido como humanidad, no estoy hablando de México si no como humanidad, es la confianza de uno en el otro, la falta de credibilidad entre los mismos ciudadanos.

—¿Qué es la inteligencia emocional? —Hablamos de una parte muy importante en el ser humano que es el control de las emociones, no te estoy hablando de inteligencia en cuanto a innovación o inteligencia para mecanismos de seguridad sino inteligencia emocional en el servicio público, que sea humano, que sepamos cómo tratarnos unos y otros.

—Estas caminando en tu distrito y ¿Cómo te recibe la gente? ¿No lo toman como algo maquillado, que llegas caracterizada, con cierto tipo de vestido? —Pues me pongo mi camisita, mis jeans lo de siempre, nada que ver con el maquillaje, pues fíjate que cuando tocas una puerta te enfrentas a una historia de vida diferente, entonces es una experiencia diferente en cada casa, ya desde que ves a la señora, el señor o el joven sabes un poco de la problemática a la que te vas a enfrentar o también de los chistes con los que vas a convivir, porque no se trata de hacer una campaña de rigidez donde nada más vas dejas tu propuesta y te largas, no? —Esto es una queja generalizada: “vienen a pedir el voto y no regresan nunca”.

—Sí, a mi lo que me gusta mucho es convivir con la gente, reírme, que realmente exista una empatía de emociones en donde puedas ponerte en sus zapatos y ellos en los tuyos.

Sí, me reciben bien, hasta el momento, estoy muy contenta —¿Cuál es el aspecto que más te ha conmovido? —La esperanza, yo creo que en el queretano los ojos llenos de esperanza, de que haya alguien que puede canalizar lo que está sintiendo y lo pueda convertir en una realidad.

—No es algo subjetivo ¿“los ojos de la esperanza”? Suena hasta poético —Todo es subjetivo, así es como yo lo veo, yo lo siento, eso es lo que sientes, la esperanza de la gente.

—¿Algún problema familiar, alguna carencia, qué historias haz encontrado? —Son historias de gente luchadora; entre las últimas personas que fui a visitar, hay una señora que se llama Lucy, a ella le ha tocado ver la evolución de la colonia desde sus inicios, desde la primera piedra y se conoce a la perfección el nombre y el apellido de cada una de las personas que viven ahí, de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, y te puedo compartir que lo que más me motiva o lo que más siento es esa esperanza de decir, esto lo hicimos nosotros, porque al final no lo hace el gobierno, lo hace la gente echada para delante, que sabe cómo pedir, como tocar puertas y además teniendo un gobierno que no es únicamente de esta administración si no de muchas otras para atrás.

Me conmueven historias como las de muchos comerciantes que hemos visitado en tianguis que igualmente tienen un negocio familiar desde hace muchos años y que lo quieren ver crecer y certeza, entonces casi siempre detrás de una petición o detrás de un reclamo porque claro que hay reclamos, hay una necesidad de empatía, sí nos ha tocado convivir con gente de todo tipo desde la más amorosa y la más cariñosa hasta la gente que de repente tiene un tono un poquito más fuerte.

¿Te digo lo que ha pasado? Luego me dicen, cuándo alguien se te ponga ríspido te vas, pero por supuesto que no, porque a veces las personas que han tenido mayor emotividad o mayor víscera al momento de decir las cosas, una vez que platicas con ellas, que les dices la verdad, que no les dices mentiras y que les dices que no les vas a prometer el sol, la luna y las estrellas porque no las tengo a mi alcance, esas personas están en mi equipo de trabajo.

(Continuará)

