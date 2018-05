ABANDONO TOTAL EN EL FRACCIONAMIENTO S. ROSA

POR LUIS MONTES DE OCA Y DANIELA MONTES DE OCA OBREGÓN FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias Enormes baches sobre la avenida principal, llamada pomp o s ame n t e b o u l e v a r d Santa Rosa, las bardas de los drenes rotas y las piedras de esos muros dentro de los drenes que se ven azolvados, basura tirada en las calles, perros callejeros iluminación deficiente, esta es la imagen del fraccionamiento Santa Rosa, en la comunidad de Montenegro, Santa Rosa Jáuregui.

Noticas realizó varios recorridos, en distintos días y horas y el resultado es idéntico, el fraccionamiento está en total abandono, por no estar entregado al municipio, creándose un círculo perverso, que lleva años sin encontrar solución.

Cabe destacar que en dicho fraccionamiento cada temporada de lluvia se padecen graves inundaciones al grado de cerrar la principal vialidad y ello ha provocado que vecinos desesperados ante la amenaza hayan hecho agujeros en los domos del dren, para permitir que el agua fluya y no afecte sus casas.

También es de notarse que algunas partes del dren principal están destruidas por el golpe de los camiones —según comentaron— y las piedras de esos muros averiados, más maleza y desperdicio serán tapones para el agua de las lluvias que están por venir.

El Fraccionamiento Santa Rosa se ha destacado por los crímenes cometidos, por la delincuencia que encuentra un hábitat natural para desarrollarse.

El problema como dijimos líneas arriba, no es nuevo, desde que se construyó el fraccionamiento ha estado sin ser entregado al municipio, por lo que las autoridades nada pueden hacer mientras el fraccionador no cumpla con lo establecido y al fraccionador o desarrollador simplemente no le interesa, quedándose estas familias en el grave problema de haber adquirido una vivienda, un patrimonio para vivir en esta zozobra.

