PROPONE G. ZEPEDA QUE LA CIUDADANÍA ELIJA DELEGADOS

Noticias Ne c e s a r i o reformar la L e y Orgáni c a Municipal para que la elección de los delegados y subdelegados sea sólo por votación del ciudadano; aseguró Gustavo Zepeda Ruiz, candidato a diputado local del VII distrito, por la coalición PRI-Verde.

Al sostener una reunión con habitantes de las comunidades de La Cantera y La Cueva; el abanderado priista destacó que es necesario recuperar las figuras de autoridades auxiliares del municipio, para fortalecer la comunicación con los habitantes de cada zona: “la actual administración de Corregidora designó a quienes hoy son los delegados; además de que fueron eliminadas delegaciones y subdelegaciones, lo que sólo ocasiona que los habitantes no los conozcan y no confíen en ellos”.

Gustavo Zepeda explicó que deberá establecerse en la Ley Orgánica Municipal, que estas autoridades sean electas por los ciudadanos y no por designación del alcalde: “necesitamos regresar a los delegados y subdelegados a su comunidad, no podemos permitir que nos impongan a quienes no trabajan y no conocen la problemática de cada lugar”. De igual manera, Zepeda Ruiz dejó en claro que requieren caminar de la mano, gobierno y sociedad: “es básica la comunicación permanente y el acercamiento constante, el escucharlos y atenderlos; ustedes son quienes conocen bien lo que les hace falta”.

De igual manera, el candidato a diputado local del VII distrito pidió el voto y la confianza de los ciudadanos y aseguró que tanto él como Ricardo Astudillo Suárez, candidato de la coalición PRI-Verde, a la presidencia municipal de Corregidora; lograrán el triunfo el 1 de julio: “Ricardo Astudillo, próximo alcalde de Corregidora y un servidor, trabajaremos de la mano y con un mismo rumbo, continuaremos haciendo equipo, hasta lograr que los delegados y subdelegados regresen a donde deben estar, cerca de ustedes”.

Finalmente, el candidato a diputado local del VII distrito, Gustavo Zepeda Ruiz dijo: “los candidatos de la coalición PRI-Verde nos comprometemos a juntos entrarle para lograr que Corregidora y todo el distrito, sean lugares más justos, seguros y con oportunidades de desarrollo para las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores y todos aquellos que busquen una mejor calidad de vida. Ricardo Astudillo y Gustavo Zepeda no les van a fallar, cumpliremos los compromisos y trabajaremos cerca de los ciudadanos”.

