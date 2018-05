Piden más rigidez contra venta iIegal de cigarros electrónicos

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Según la normatividad es ilegal la venta de vapeadores o cigarros electrónicos; pese a que se venden en todos las redes, internet y en los centros comerciales, con ello se está violando la ley, señaló José Luis Llanes Lagunas de Comunicación, Diálogo y Conciencia (Códice), por lo que pide a las autoridades actúen con mayor rigidez.

Explicó que la Ley General para el Control del Tabaco establece que está prohibida cualquier otra modalidad que no sea el cigarrillo. Empero, “la industria tabacalera ha buscado lavarse la cara planteando que se suma a empresas que luchan por estar libres de tabaco y suministran la nicotina a través de estos aparatos electrónicos”.

Precisó que “los vapeadores mantienen la adicción a la nicotina, y las empresas tienen un gran negocio con otros mecanismos. La industria tabacalera es tan poderosa que lleva mucho tiempo adelante, haciendo investigación, pruebas. A nivel de Estados Unidos hubo toda una fuerza de la sociedad civil, para plantear a la autoridad de salud de ese país que no se permitiera la venta de vapeadores como mecanismo médico”.

Llanes Lagunas lamentó que se estos cigarrillos se pretendan vender como un producto para dejar de fumar y se argumente que son menos dañinos que los cigarros de tabaco, cuando en realidad son para iniciar a los jóvenes en el consumo de tabaco.

Dijo que la OMS ha desarrollado líneas de investigación para ver los efectos que tiene esta modalidad de consumo de nicotina, incluso el Instituto Nacional de Salud Pública tiene una línea de investigación, en donde se analiza cómo la industria tabacalera está impactando en los jóvenes para que consuman nicotina, vía estos mecanismos electrónicos.

Afirmó que los vapeadores tienen la misma cantidad de nicotina que cigarro convencional, la diferencia es que es un shot de nicotina, que se suministra el que tiene la adicción. Quien tiene un cigarro normal se va a la calle a fumar y luego regresa, pero quien tiene el vapeador cada 5 minutos se suministra nicotina, por lo cual la Cofepris debería actuar y tomar cartas en el asunto.

“La estrategia mercadológica de la industria tabacalera ha hecho la imagen que el vapeador es algo ´cool´ y que no causa daño, de hecho los jóvenes argumentan que no les hace daño, no emiten humo, pero eso creen. En Estados Unidos se quiso vender como un instrumento para dejar de fumar”, pero no es así.

