Parte del predial y otros, a educación: Cigala

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Está en proceso de análisis la Iniciativa de Ley que buscar reformar el artículo 92 de la Ley de Hacienda de los municipios del estado de Querétaro, con el objetivo de que un porcentaje de lo que se recauda por el pago del Impuesto Predial o por trámites de alguna licencia, se destine para apoyar la educación. Informó el diputado suplente Esaú Cigala Gómez, quien está cubriendo la licencia y temporal del diputado Héctor Magaña Rentería.Agregó que los recursos que resulten de la reforma a la Ley de Hacienda, se pretende que se etiqueten específicamente en reparaciones menores de escuelas u obras menores dentro de las escuelas. Aun cuando algunos municipios ya no recaudan un porcentaje para el apoyo a la educación, dijo que en algunas leyes de Hacienda persiste.

Y en algunos cobros de aportaciones o pagos de cuestiones administrativas, como multas, pagos de refrendos, lo que se recaude se pretende etiquetar para apoyar a la educación. Precisó que con esta Iniciativa se pretende generar una aportación muy específica, y donde se haga el cobro se destine a la educación.

Y los municipios que ya no lo cobren, no aplicaría, pero de manera integral aplicaría de manera general a todos los municipios lo que se recaude por los conceptos arriba mencionados. Esaú Cigala indicó que la Iniciativa está en la comisión correspondiente y se está programando una sesión para el 29 de junio, con el fin de analizarla en lo particular y en general todos los asuntos pendientes de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Recordó que el diputado Héctor Magaña Rentería ha presentado un total de 30 Iniciativas de Ley, algunas de las más relevantes han sido la eliminación del fuero, revocación de mandato y la reforma al artículo 92 de la Ley de Hacienda de los Municipios es la única que está en trámite.