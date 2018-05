JUAN SOLO REGRESA AL LUNARIO

Notimex Juan Solo regresará al Lunario del Auditorio Nacional el 9 de junio para presentar su show “Ciudad Tropical”, con el que promete encender la pista de baile y complacer a sus seguidores con grandes sorpresas.

Reconocido por su gran talento y una corta carrera muy exitosa, el cantante oriundo de Puebla habló en entrevista con Notimex sobre su nuevo concierto.

“Es nuestro quinto auditorio, le pusimos ‘Ciudad Tropical’ y lo primero que podrán ver es una banda más grande, con batería, bajo, guitarra, teclado, timbal, conga y dos coros; todo un escenario tropicalizado para que la gente se ponga en el mood”, adelantó.

Destacó que el acto telonero de su concierto estará a cargo del neoyorquino Jeremy Bosch, con quien cantará la canción “Enséñalo a quererte”.

“Quiero que la gente lo conozca porque me fascina, que lo vean y se hagan fan igual que yo”.

Además estrenará canciones y tendrá invitados, como M a r i a n a Seoane, con quien colaboró en la composición de su nuevo sencillo “Ya no cabes en mi vida”.

“Estrenaremos temas que ya están casi listos, como ‘Se busca’, que es una cumbia y otra que se llama ‘Trátame mal’, un merengue”.

Con este espectáculo, Solo quiere que todos se pongan a bailar, que no se pueda evitar el movimiento de caderas, el ligue y el baile; algo que sólo se podrá lograr con estas canciones.

“Me estoy atreviendo a hacer algo que había planeado desde hace muchos años, que es demostrar de dónde vengo musicalmente, toda la influencia que tengo de la salsa y la música latina desde mi infancia y ponerlas en mis canciones.

He tenido sencillos muy poperos como ‘Serenata’ y ‘Contigo puedo ser quien soy’, pero por fin estoy atreviéndome a mostrar mis raíces y estoy muy emocionado”, expresó.

Hoy en día, triunfar en la escena musical no es fácil y Juan lo sabe.

Con una mayor oferta de artistas y la apertura de las plataformas digitales, el cantante apuesta por la complicidad, que ha sido recompensada con sus “Comandos Solo”, grupos de fans que apoyan su música.

El incondicional apoyo de esos grupos es muy importante para él.

“Soy un tipo muy consciente de que esto no camina sin ellas ni ellos, me gusta ser muy cercano, tenemos ahora un Comando Found, que es un (grupo) What´s App que cada que tengo un ratito me conecto para estar platicando con todos los fans”.

“Creo que en la complicidad, porque en el tiempo he visto cosas increíbles como la ayuda de mis fans para fondear mi disco nuevo y en cada concierto son los primeros en comprar todas las entradas.

Comentarios

comments