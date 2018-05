Realizan gira en Pinal de Amoles David Palacios y Hugo Cabrera

Noticias El candidato a diputado federal por el primer distrito del Partido R e v o l u c i o n a r i o Institucional (PRI), David Palacios Montes, el diputado federal y coordinador de la campaña de José Antonio Meade en Querétaro, Hugo Cabrera y la candidata a diputada local, Karina Careaga, estuvieron en Pinal de Amoles donde escucharon las demandas ciudadanas por las cuales atraviesan actualmente.

David Palacios Montes, expuso que seguirá fortaleciendo el trabajo que realizó Hugo Cabrera, destacó que es un legislador cercano y comprometido con la gente: “Hugo mi respeto y admiración siempre, por tu entrega a este distrito, hoy la gente lo agradece, nos comentan que cumpliste con tu trabajo en la parte legislativa y con gestión de recursos para obras”.

Señaló que seguirá fortaleciendo lazos con la ciudadanía para recuperar la confianza que hoy está perdida por el sector político.

“No importa el color del partido, la ciudadanía está cansada de los políticos que han mentido, que no regresan o que hoy buscan la reelección, de mi parte estoy trabajando duro y siempre diciendo la verdad, hoy no estoy llegando con la gente prometiendo bajar la luna y las estrellas como otros, toca decirle a la gente si se puede o no, y si se puede cumplirles, es momento de cambiar la forma de hacer política por el bien de Querétaro y México”.

Manifestó que en estas últimas semanas aumentará su agenda de trabajo para que sus propuestas lleguen a todas las comunidades del primer distrito federal.

Para finalizar, Hugo Cabrera, comentó que seguirá recorriendo los 18 municipios en compañía de los candidatos del PRI para seguir fortaleciendo el mensaje del candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade y pidió el apoyo para David Palacios y los actores locales que están en contienda.

