Planta tratadora para Calamanda promete Vega

Noticias Enrique Vega Carriles, candidato a la presidencia municipal por el Partido Acción Nacional (PAN), asumió el compromiso para la construcción de una planta de tratamiento en la comunidad de Calamanda, para sanear el Río Querétaro y terminar con los olores fétidos que se esparcen en la comunidad.

Durante el recorrido que realizó en el noveno día de campaña, visitó las comunidades de Palo Alto y Calamanda, donde escuchó las necesidades de los pobladores y presentó su esquema de trabajo enfocado en los ejes de seguridad, desarrollo social y humano, así como en cultura y deporte.

Enrique Vega, refrendó su compromiso de trabajar por recuperar la seguridad a través de la capacitación y equipamiento a los elementos de la policía municipal, para combatir los índices de inseguridad que vive El Marqués.

“Debemos comprometernos, y yo me comprometo a tener una policía que en verdad cumpla con su función.

No le podemos pedir todo a la policía, es cierto que no tienen los salarios dignos o suficientes, no tienen seguro de vida y prestaciones, los chalecos ya están caducos y debemos darles todas las herramientas, hay que capacitarlos.

Formar la nueva academia de policías y usar tecnología como las cámaras de video vigilancia para ser testigos y se tenga la seguridad”.

Destacó la necesidad de generar las mismas oportunidades de vida para todos los habitantes del municipio, por lo que se trabajará en la introducción de los servicios básicos para las comunidades, así como la implementación de becas para que los jóvenes que concluyen el bachillerato puedan continuar sus estudios universitarios.

Indicó que en la actualidad hay 35 mil estudiantes que concluyen el bachillerato, de los cuales sólo 4 mil continúan sus estudios universitarios, por lo que existe la necesidad de brindar las herramientas para que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de continuar sus estudios.

“Debemos de meter una beca más que es la universitaria, hoy la gente, los chavos que terminan la prepa y quieren seguir estudiando hay mucha dificultad para ello cuando las familias son de escasos recursos, ya que se tienen que trasladar hasta la Ciudad de Querétaro y hay que pagarles el trasporte de ida y vuelta; y tienen que hacer el propedéutico que cuesta y después a ver si llegan.

Yo me comprometo a tener becas universitarias, vamos a abrir becas en las universidades de gobierno y generar esos apoyos para la inscripciones y trasporte, para que no se queden los muchachos sin estudiar”.

Se pronunció por la necesidad del saneamiento del Río Querétaro, por lo que se comprometió a trabajar para la construcción de una planta de aguas residuales para la comunidad de Calamanda, y al ademado del canal, para evitar inundaciones en la comunidad.

“Le vamos a dar de una vez solución a las aguas negras de Calamanda, con una planta tratadora que siempre ha hecho falta aquí y yo me voy a comprometer el día de hoy con ustedes a que esta planta es lo primero que voy a hacer en Calamanda”.

que siempre ha hecho falta aquí y yo me voy a comprometer el día de hoy con ustedes a que esta planta es lo primero que voy a hacer en Calamanda”.

Comentarios

comments