LOS APOYOS A UAQ DEBEN SER INCONDICIONALES

No hay un p r o c e d i – m i e n t o establecido, un lineamiento o disposición oficial de la SEP, que indique la forma de calcular el costo por alumno y si se considera el total del gasto reportado por la UAQ en 2017 el resultado es de 90 mil 498 pesos por educando.

Lo anterior fue señalado por la diputada con licencia y candidata al Senado por la Coalición por México al Frente, Guadalupe Murguía Gutiérrez, al preguntarle sobre esta declaración hecha días atrás a esta Casa Editorial.

Lupita Munguía, precisó que si la cuenta pública del 2017 asciende a dos mil 580 millones 396 mil 590 pesos ($2, 580, 396, 590), que incluye todos los conceptos de gasto, inclusive becas, ayudas sociales, costo de jubilados y pensionados, entre otros, y se divide entre la matrícula 2016-2017, arroja la inversión anual por alumno.

Guadalupe Murguía, destacó que al no conocer un lineamiento oficial, no tenía ningún inconveniente en reconocer como válido el criterio de la UAQ en base a los recursos federales y subsidios estatales.

La expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y quien cuenta con una con una amplia trayectoria en todo el servicio público en Querétaro, CdMx, ocupando entre otros cargos el de regidora, secretaria de gobierno, secretaria de Educación Pública, en tanto que en el gobierno federal fue directora general de los Colegios de Bachilleres en SEP México, destacó que en todos éstos ámbitos, siempre gestionó apoyos para nuestra máxima casa de estudios.

Destacó en entrevista que la UAQ siempre ha sido un núcleo de mucha efervescencia, en cultura, política y una de las instituciones más queridas de todos los queretanos.

—¿En este lapso que has estado te ha tocado ver algunos problemas de la universidad que has atendido directamente y hasta donde recuerdo siempre a favor? — inquirimos.

—Coincido totalmente, la UAQ es la máxima casa de estudios y la postura del gobierno debe de ser buscar como apoyar a la universidad y cuando fui secretaria de gobierno con el Ing.

Ignacio Loyola, inició un conflicto en cuanto a la asignación de recursos del gobierno del Estado a la UAQ, los recursos FAM por 64 millones 500 mil pesos incluidos intereses con adeudo desde 2001.

Para los recursos FAM se solicitaba que se comprobara el ejercicio de ese gasto y la disposición que se había hecho, esto trajo como consecuencia que durante ese gobierno estatal no se entregaran, pero ya como secretaria de Educación tuve la oportunidad de que la primera acción del gobierno de Paco Garrido fuera hacer a la universidad la entrega de estos recursos que habían sido motivo de alguna diferencia bastante fuerte.

—Eran momentos muy difíciles… —Fueron momentos de mucha tensión… —¿Cuál era tu participación ahí? —En ese momento ya no era secretaria de gobierno, me invitó Santiago Creel a la secretaría de Gobernación en México, pero tenía la relación obviamente con la doctora Dolores Cabrera y buscaba en ese periodo pues llegar a un acuerdo, llegar a una solución a esta pensión que se venía dando, no hubo avances y tuvo que ser hasta que participé como secretaria de Educación en el gobierno de Paco Garrido donde ya asumí la responsabilidad y tuve la ayuda del gobernador por supuesto, para que se transfirieran esos recursos a la UAQ.

—Entonces dentro de la Secretaría de Educación en el estado das este apoyo a la universidad con estos 64.

5 millones de pesos, pero ¿qué otras acciones pasan con la universidad? Porque tenía otros problemas muy severos donde interviniste.

—De hecho ya como secretaria de Educación hubo un problema fuerte que tuvo la universidad en donde había adeudos con el Seguro Social y el riesgo de que el IMSS suspendiera la atención médica a todo el personal de la UAQ, entonces la función como secretaria de Educación fue gestionar recursos en la federación en gobierno del estado para pagar ese adeudo que pusiera fin a esta situación de riesgo pero además que para el año siguiente el presupuesto de la universidad se incrementara de manera irreductible en un 19% con el propósito de que tuviera recursos suficientes para seguir pagando el Seguro Social y no nos encontráramos en un unos pocos años con una situación como la que ya se había vivido.

—¿Hablamos de cuánto recurso? —El adeudo era al IMSS y también debían a la CEA, estamos hablando en el orden de 300 millones de pesos que se gestionó y no solo fue gobierno del estado, también intervino gobierno federal pero lo importante fue que se cubrió ese adeudo.

También en ese periodo la UAQ hizo una importante reforma para lo del sistema de pensiones y jubilación pero era necesario y es necesario capitalizar ese fondo para que la universidad pueda cubrir las pensiones y jubilaciones no con el gasto corriente si no con cargo al fondo y también busqué año con año el que hubiera recursos disponibles que diera la SEP a las universidades para la capitalización del fondo de pensiones y las jubilaciones que me parece muy importante.

—¿Eres de los funcionarios públicos que más han hecho para ayudar a la UAQ, no siendo egresada de ella, sino de la Libe de Derecho? —No quisiera asumir esa honrosa posición, lo que sí quiero decirte es que estoy convencida de que el gobierno del estado, el gobierno federal tiene que apoyar a la Universidad Autónoma de Querétaro que es muy importante la función que realiza para nuestro estado, para nuestros jóvenes y que la responsabilidad de un funcionario público es eso, ver las condiciones para gestionar y proveer esos apoyos.

—A resumidas cuentas ¿cuánto dinero has gestionado para universidad, son 64.

5 millones de un caso (FAM), 300 millones de pesos para el IMSS y CEA, ¿hay otros casos? —Hablar de una cantidad, no la tengo lo que sí te puedo decir es que incluso también siendo secretaria de Educación el gobernador Paco Garrido le dona a la UAQ las 70 hectáreas de lo que sería el campus aeropuerto y bueno no hay un valor en específico de eso, sin embargo creo que fue una gestión muy importante en el momento y ya como diputada federal hubo este año recién una reducción en el presupuesto para las becas de posgrado y no se les asignaban a ninguna universidad pública un recurso cierto para poder atender las becas de posgrado y parte de mi gestión fue acercar a la universidad con el CONACYT y que les dieran los recursos para solventar estas becas.

Sí se logró.

—¿Y los terrenos de Juriquilla? —En su momento también siendo secretaria de Educación en el estado la SEP quiso revertir la donación que se había hecho de estos terrenos a la UAQ por considerar que no estaban destinados a una función educativa, en otros momentos la UAQ lo había asignado a sus trabajadores, entonces la gestión de la secretaría de Educación fue buscar el que la Secretaría de la Función Pública cancelara esta acción de recursos y asignara como ya lo había hecho los terrenos a la universidad sin mayor molestia para ellos.

TRABAJAR A FAVOR DE LA UAQ La universidad es autónoma y tiene que gobernarse así de acuerdo a lo que los propios universitarios decidan y por otro lado lo que ya habíamos comentado, es tan importante la UAQ para gobierno, para el Estado que tenemos los funcionarios públicos el deber de encontrar, conforme se va requiriendo, los medios para acercar apoyos y que cumpla adecuadamente con su función, que tenga recursos suficientes, que pueda generar como en el caso del campus aeropuerto condiciones para otro campus, mayor cobertura.

Esta es la convicción, el compromiso con la UAQ, no hay ninguna cuestión en donde quisiera incidir en la vida de la universidad o generar cuestionamientos de ningún tipo, en todo caso mi convicción es trabajar a favor de la universidad.

Trabajé en el gobierno también del licenciado Enrique Burgos, entré como abogada, después fui procuradora fiscal y luego directora del fideicomiso que tenía a su cargo el desarrollo de centro sur que ahora ya es un área de la ciudad, estaba trabajando con un gobierno priista, yo no era panista pero tampoco priista y trabajaba en el gobierno, entré al gobierno realmente a través de la Barra de Abogados de Querétaro, ahí nos conocimos, con quien era el director jurídico del gobierno del Estado y es como entro y la verdad agradezco al licenciado Burgos García que me dio la oportunidad que entrando como abogada así, simple y llanamente, pudiera ir sin ser parte de su partido ir escalando en otras posiciones de mayor responsabilidad.

—Nos dices entrando como abogada, pero ¿Esa licenciatura y esos estudios a ti no te ha impedido nada por ser mujer llegar hasta donde te has desarrollado? —Realmente creo que he tenido muchas oportunidades que se me han abierto y algunas se presentan y creo que el reto ha sido tomarlas, después de que salí con el gobierno del licenciado Burgos entré con Paco Garrido que era amigo mío desde la carrera, él es mayor que yo pero íbamos juntos, yo era mucho más chiquilla (risas) que ellos, entonces Paco gana la presidencia municipal y me lleva de secretaria del Ayuntamiento, duré 6 años, 6 meses en ese cargo y el ingeniero Loyola me invitó a la Secretaría de Gobierno, o sea fue así como un cambio terrible, tremendo, pasar a una responsabilidad de tanta exigencia y de tanto reto —Mi pregunta va en el sentido que escucho que muchas mujeres dicen que no se les ofrecen las mismas oportunidades y yo lo que veo en ti es que has tenido esta carrera llena de oportunidades.

—El reto ha sido tomarlos como en muchos casos cuando tuve la oportunidad de entrar de Secretaria de Gobierno fue temerario, fue llegar a una gran responsabilidad viniendo de un trabajo como abogada, un trabajo técnico, litigué al principio cuando era yo estudiante por tener esa práctica y después me fui dedicando más que nada al derecho corporativo como abogada de empresa y dejé de litigar, así fue —nos dijo para terminar.

