INSTA FAUSTINO A VISITAR CON ALEGRÍA A ENFERMOS Y SOLOS

POR MANUEL PAREDÓN Noticias Alos más de 2 mil Ministros Extraordinari os de la Comunión, el o b i s p o Faustino Armendáriz Jiménez, suplicó visitar con valentía y alegría, a todas aquellas personas devastadas por la enfermedad y solas. En la Santa Eucaristía, el prelado dijo que no solamente se es ministro cuando vas portando la Eucaristía, se es ministro en la vida pública, y en la vida privada.

Explicó que un ministro Extraordinario de la Comunión, tiene unas atribuciones dadas por la iglesia y no es para hacer las veces del sacerdote. Quiso que se fijaran en un laico, que se llama Apolo, quien había sido bautizado por San Juan Bautista, es decir tenía el bautismo de agua pero le faltaba el bautismo de Espíritu y destacó tres características de este laico, se enamora de Jesús, esta es la clave, enamorarse de Jesús, quienes sirven al Señor tienen que estar enamorados de Jesús.

En el Evangelio se nos dice que el amor de Dios es una respuesta al amor que nosotros le tenemos a él, y creímos en él y por eso nos ama tanto, expresó. Recordó que el amor se muestra con las obras y la fe sin obras es una fe muerta; entonces nosotros podemos medir si realmente amamos a Dios, porque las obras son las que nos delatan.

De ahí que hiciera notar que ese es el ideal conocer cada vez más la Palabra de Dios. Espera que dentro de la formación de estos ministros, la Palabra de Dios sea el centro, que al llevar la Eucaristía en su mano, lleven la Palabra de Dios, porque no pueden llevar la Eucaristía, sin proclamar la Palabra de Dios, que es para todos los días.

Dijo no saber si algunos de los ministros ahí presentes han tenido la experiencia de alguna enfermedad grave como el cáncer, y de repente van con un médico y dice: fíjese que su enfermedad parece que sigue, sintiéndose devastado, por lo que cree que es un momento inigualable e invaluable para proclamarle con valentía y con alegría a Dios.

Por eso, manifestaría que las oportunidades que tienen son extraordinarias al ir a visitar a los enfermos, al ir a ver aquellas personas solas, hacerlo con valentía y alegría Y es que la alegría, enfatizó, no es algo que se improvisa tampoco, la alegría es una virtud que se vive, si salen enojado de su casa, llevarán enojo, si andan empecatados pues no llevarán a Dios al otro.

Hizo hincapié en que los ministros están para animar a los hermanos, no para desanimarlos tener esa conciencia, están para ir con los enfermos que es su principal tarea, y no es el privilegio de que comulguen solo con la mano, no, los del privilegio son los enfermos. Compartió que en la misión que acaban de realizar en la comunidad de las Bienaventuranzas en Menchaca casa por casa, encontramos un caso donde tuvieron que tumbar una puerta para poder entrar porque aquel hombre estaba sólo.

Dijo que eso es de los ministros que no lo habían visitado, porque es su responsabilidad, y adelantó que a irá a las parroquia por lo les pidió que vayan buscando a los enfermos y personas solas. Entre otras parroquias que visitará. El prelado, mencionó la de Victoria Guanajuato, y la siguientes: Lagunillas, Santa Clara y así será parroquia por parroquia, para llegar a esos hogares. “Eso es el espíritu misionero”, exclamó.

Los animó a que tengan la pasión por llevar la Palabra de Dios, y la Eucaristía, sacramentos que deben ir juntos; tomar la iniciativa sin pedir permiso para ello. Planteo que juntos pidieran a Dios para que realmente tengan más amor, piensen más en el amor a la Palabra de Dios y compartirla con valentía como Apolo y tercero que tengan la necesidad de la formación cada vez más sólida en su tarea de misiones Por último recalcó que no dejen de misionar, no dejen de ir a las casas, no dejen de hablar del amor de Dios, se tiene que ser una Diócesis que destaque como una Diócesis misionera.

Comentarios

comments