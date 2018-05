Recordando a Size, la primera banda punk en México

POR FRANCISCO IVÁN HIPÓLITO ESTRADA HISTORIADOR Surgió a mediados de los años 70 en un momento en que el rock mexicano todavía no superaba la etapa de “amor y paz” ni la fiebre por el “Festival de Avándaro”.

Su sonido era controvertido y formaba parte de un movimiento que comenzaba a tener auge en lugares como Inglaterra y Estados Unidos, pero que prácticamente era desconocido en nuestro país.

Size fue la primera banda en México que incursionó en géneros como el Punk Rock, New Wave y Post Punk e incluso hay quien considera a su vocalista, Illy Bleeding, como el primer punk en el país debido a su extraña estética.

Hacia finales de los 70 y principios de los 80 compartió escenario con bandas que experimentaban nuevos géneros del rock como: Dangerous Rithm (más tarde Ritmo Peligro), Kenny and the Electronics (después Kenny y los Eléctricos), The Casuals o The Watts y Sombrero Verde (hoy Maná).

Su influencia se puede notar en el sonido rock post punk de los primeros discos de Caifanes, aunque también se convertirían en referente para el surgimiento del Dark Rock mexicano, tras incursionar en este género ya con el nombre de Casino Shangai.

