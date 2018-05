Reinstalan a 11 de los 19 docentes cesados en la FCA de laUniversidad

POR JAHAIRA LARA Noticias Tras la denuncia interpuesta ante la Secretaría de Académica de la Universidad Autónoma de Querétaro sobre el cesé de 19 docentes de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) por el apoyo expresó a uno de los candidatos a la dirección de la misma; se ordenó la reinstalación de 11 profesores.

De acuerdo con la coordinadora de la Maestría en Administración, Elvia Patiño Martínez, la dirección de la FCA argumentó que los profesores a quienes se les quito la carga horaria no contaban con la preparación académica, lo que desmintió; al señalar que el cese correspondió a supuestas represalias por no apoyar en la elección la candidatura del secretario académico de la unidad, Martín Vivanco. “Los maestros que quitaron dicen que es porque no tienen el grado o tienen alguna implicación directa con la coordinadora, pero todos tienen grados, son investigadores y maestros; todos cuentan con el perfil necesario para impartir clases”.

Los ocho maestros que no han sido reinstalados son parte del cuerpo académico del propedéutico de la maestría y ya fue interpuesta una denuncia ante la oficina de Derechos Humanos de la institución para buscar se reintegración a las actividades académicas.

De la misma manera, acompañada de un grupo de universitarios, Patiño Martínez dio a conocer que poco más de 400 alumnos de posgrado fueron sacados del padrón electoral y a pesar de haber interpuesto su impugnación, la Secretaría Académica de la FCA calificó como improcedente su recurso al argumentar que no se encontraban inscritos.

Este grupo de alumnos, coincidieron los universitarios, son estudiantes que podrían tener una inclinación por el proyecto de la candidata a la dirección Cintya Peña, quien está respaldada por el Jefe de Investigación y Posgrado de la unidad académica, Alberto Pastrana Palma.

“Ellos sí estaban inscritos, sí cumplían, pero la Secretaría Académica dice que la impugnación es improcedente. Son 400 alumnos que pertenecen al área de posgrado que es donde se encuentra el Dr. Pastrana que está apoyando a la Dra. Cintya Peña. Los alumnos a lo mejor podrían tener inclinación por Cintya Peña y no por Martín Vivanco”, destacaron.

