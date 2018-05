“EL QUE VIVA LEJOS, NO QUIERE DECIR QUE NO QUIERA VOTAR”

Noticias Grupos de mexicanos con residencia legal en Mo n t r e a l d e b a t e n sobre la democracia en México.

Sin embargo, hay otros grupos que no existen de ninguna manera en ese país, trabajan sin papeles y prefieren pasar desapercibidos que votar, así lo señala Aracely Olmos.

Aracely Olmos estudió Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro, es una mexicana en el extranjero que al concluir sus estudios universitarios migró al viejo continente; tiene 9 años viviendo en el extranjero, ocho años en París, Francia y uno más en Montreal, Canadá.

El que viva lejos de Querétaro, lejos de México, no quiere decir que no esté interesada en el proceso de transición de su país natal.

Ella sí va a votar en las próximas elecciones, pero desde su perspectiva la preocupación e interés en el proceso depende mucho el tipo de migración.

“Aquellos que están estudiando o tienen un título universitario, son residentes o con visa si se interesan en la política, se hacen grupos de mexicanos para ver el debate y comentarlo, en las reuniones se habla de lo que pasa, pero hay otros mexicanos que legalmente no tienen papeles, trabajan en negro, y no existen de ninguna forma en el país, entonces es arriesgado que voten y hagan todo el proceso porque implica decir que viven aquí.

Prefieren pasar desapercibidos que votar”, aseguró.

En este contexto de elecciones, dijo, le preocupa que la gente no se implique realmente, que no analice las propuestas y que estas elecciones se conviertan en populismo, “defender a alguien cuando quizás de fondo no sabemos lo que proponga, que termine siendo una pelea de mercado entre vecinos, amigos, familiares y no un proceso democrático”.

Sobre la democracia en el país, señaló, es una pregunta difícil de responder cuando no se ha vivido últimamente aquí para saber cómo funcionan las cosas.

Pero, desde el extranjero explicó parecerle que México vive una situación democrática mucho más estable y fidedigna que en otros países de América Latina.

Justamente por no estar habitando en el país, prefiere no hablar con familiares y amigos sobre política, ya que argumentó que cada quien tiene sus razones y las defenderá.

Sin embargo, “me gusta informarme de lo que cada candidato ha hecho y propone, busco información en internet y libros y ahora estoy en el proceso de comparar todos los planes de trabajo para poder elegir” siendo su principal fuente de información el periódico Le Monde de Francia e internet.

En cuanto al proceso de inscripción en la lista nominal, explicó que fue en la página “Voto de los mexicanos residentes en el extranjero”, donde envió la imagen de su credencial y sus datos, por lo que ahora está en espera de su paquete que contendrá la planilla para enviarlo de regreso antes del 30 de junio a las 8:00 ya que de lo contrario no será contabilizado.

“El servicio de correo se encarga de venir a recuperarlo o tú lo depositas en el centro de correo que se designó y ya, en cualquier momento puedes dar seguimiento a tu voto desde la página de internet”, concluyó.

