Abordan problema de profesores dados de baja en la FCA

POR JAHAIRA LARA Noticias Sin que hasta el momento existiera un posicionamiento de la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), respecto a la denuncia de la coordinación de la Maestría en Administración por la baja de 19 profesores del programa por supuestos motivos políticos; los candidatos a dirigir la unidad abordaron de manera breve la problemática durante la presentación de sus planes de trabajo.

Martín Vivanco Vargas, quien además de ser aspirante a la dirección ha ocupado la Secretaría Académica de la FCA en los últimos seis años, destacó la necesidad de cuerpos académicos preparados para los programas de posgrado que se ofertan; ya que en los últimos años se han dejado de percibir 32 millones de estas áreas.

Ante ello, reconoció que el nivel posgrado se encuentra deteriorado y una de las causas responde a la preparación académica de los docentes que imparten las clases; al detectarse perfiles de licenciatura con carga horaria en maestrías.

Para ello, planteó, que uno de los compromisos si resulta electo será no permitir imposiciones de jefes de Investigación y Posgrado desde la administración central. “Está deteriorado el posgrado y no puede ser que en nivel de posgrado nos den clases licenciados, poniendo como pretexto que es sólo el propedéutico.

No vamos a permitir gente sin posgrado que siga dando clases de maestría. Hemos dejado de ganar 32 millones de pesos en la administración que pudimos haber destinado a centros de investigación”. Lo anterior, lo precisó el académico tras precisar que su propuesta de trabajo se basa en seis ejes; dentro de los cuales destacó propuestas como implementar el Tecno Centro de Autoaprendizaje de Lenguas de manera virtual, ofrecer certificación de negocios; cursos para que alumnos dominen un tercer idioma; así como solucionar el ausentismo laboral.

Por su parte, la candidata a la dirección Cintya Peña Estrada –quien es coordinadora de las Licenciaturas a Distancia- se comprometió, en caso de resultar electa, a respetar la contratación de los docentes académicos; sin condicionar la cargas horarias de los académicos con fines políticos.

En este sentido, exhortó a los estudiantes y académicos a ejercer su derecho al voto de manera libre, sin miedos ni intimidaciones por parte de los puestos de poder, pues sólo de esta manera –reiteró- se logrará un cambio en la facultad. “La diferencia que tenemos con el otro proyecto es que se va a respetar la contratación, se van a pensar de que los perfiles deben estar acordes a la evaluación docente y a la necesidad de respetar el ingreso de los profesores; no se vale tener miedo y que por apoyar a un candidato u otro, se me va a quitar la carga horaria. La carga horaria es libre y no se puede condicionar”.

