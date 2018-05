Tenemos las mejores propuestas: G. Zepeda

Noticias Recorreremos el camino menos recorrido con nuestras propuestas, que frente a cualquier otra, son las más concretas, aterrizables y que responden a lo que la gente realmente necesita; aseguró el candidato a diputado local del VII distrito, por la coalición PRI-Partido Verde, Gustavo Zepeda Ruiz En conferencia de prensa, el aspirante priista inició formalmente su campaña y dejó en claro que no sólo los legisladores, sino ningún político, debe tener privilegios más allá de los que tienen los ciudadanos: “promoveremos no sólo al interior del Congreso, sino también en los Poderes Ejecutivo y Judicial, recorte a los gastos.

Los diputados no necesitamos vestimenta especial, sólo un verdadero compromiso de trabajar y hacer bien las cosas”.

Al tiempo de señalar que el distrito VII comprende 64 seccionales, 50 del municipio de Corregidora y el resto (14) corresponde al total de los seccionales del municipio de Huimilpan; Gustavo Zepeda lamentó que la seguridad en estos municipios, vaya en detrimento y delitos como el robo a casa habitación, no tenga penas más severas: “al llegar al Congreso del Estado, las sanciones a los delincuentes serán ejemplares y más justas, además de gestionar para reforzar el blindaje de nuestras fronteras y regresar así, la paz que nuestro distrito merece”.

Gustazo Zepeda expresó que uno de los problemas más sentidos para la población del distrito, sobre todo de las comunidades, ya que el gasto que representa para ellos el traslado, merma significativamente su economía: “es fundamental la reestructuración del transporte; buscaremos mejorar el servicio con base en parámetros como: número de rutas, tiempo de espera para abordar, atención de los operadores, tarifas preferenciales para mujeres, entre otras.

En las mesas de trabajo no solamente deben estar concesionarios y gobierno, sino también los usuarios”.

Por otra parte, el candidato a diputado local de la coalición PRI-Partido Verde; destacó su compromiso con los jóvenes, por lo que dijo, empezará a gestionar recursos para la creación de espacios deportivos, en los que puedan expresarse libremente: “impulsaremos para este sector, la incubadora de negocios, auspiciada por gobierno del estado y la iniciativa privada; de manera que, fomentaremos la creatividad de la juventud, generaremos nuevos negocios y la creación de empleos”.

Por otra parte, el candidato priista destacó la propuesta de dar certeza jurídica a fraccionamientos y condominios, a la agilización de trámites para la apertura de empresas, ya que dijo, hay cifras alegres de las empresas que llegan, pero no tenemos datos reales de las que se van, debido a la burocracia que existe.

Las mujeres serán también prioridad, respaldaremos a este sector, promoviendo la instalación de más y mejores guarderías y la reducción del impuesto predial para madres solteras.

Zepeda Ruiz se comprometió por otra parte, a ampliar y facilitar el acceso a más recursos para el desarrollo del campo, contribuyendo así, al crecimiento de este sector.

Finalmente, Gustavo Zepeda Ruiz, candidato a diputado local por el VII distrito, de la coalición PRIPartido Verde, dijo no compartir la idea de los legisladores, que buscan ser candidatos sin pedir licencia, como el abanderado panista por este mismo distrito, ya que aseguró, no genera piso parejo para todos: “esto sí nos pone en desventaja, pero no nos asusta, al contrario, nos hace trabajar con más ahínco y convencidos de que será este proyecto, el que lleve la voz de la gente a la Legislatura”.

