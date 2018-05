Encabezará The Weeknd festival Tecate Live Out

Notimex El cantante canadiense The Weeknd encabezará el cartel de exponentes que se presentará en la cuarta edición del festival Tecate Live Out 2018, programado para el 20 de octubre en el Parque Fundidora.

En conferencia de prensa Apodaca Group y Ocesa, así como socios independientes y de la empresa estadunidense C-3, destacaron la realización del encuentro, en el que esperan superar la asistencia de 62 mil personas registrada en la edición del año anterior.

Oscar Flores Elizondo, directivo de Apodaca Group, señaló que el festival aglutina artistas de habla inglesa exclusivamente que abarcan géneros como Indie Rock, Alternative Rock, Indie Pop, R&B, Indie Electronic y Alternative Hip-Hop.

“Es uno de los ‘head liners’ que está en los mejores festivales del mundo” y se demuestra con la presencia no sólo del canadiense, Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, sino también de The Chainsmokers, que se presenta por primera vez en Monterrey, después de recibir múltiples nominaciones a diversos premios internacionales importantes.

The Strokes, Kings of Leon y Phoenix, quienes han sido ‘headliners’ y elementos esenciales en los mejores festivales del mundo, serán invitados de lujo en esta cuarta edición del Tecate Live Out 2018.

El rock alternativo de St.

Vincent, una de las mujeres con más ‘pegue’ en los festivales, estará por primera vez en Monterrey; desde Australia, Vance Joy y su guitarra llegaran con todo su indie- folk y pop para cantar “Riptide”, canción que dio vuelta al mundo.

También se dará cita el dúo conformado por Jeremy Lloyd y Samantha Gongo, conocidos como Marian Hill, con su pop y R&B electrónico, una de las propuestas más frescas de la escena internacional actual.

Comentarios

comments